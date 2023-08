Literarische Reise in und durch die neue Heimat Burgenland

Humorvolle Geschichten gewürzt mit einer gehörigen Portion Selbstironie aus seinem zuletzt erschienenen Buch „Meine vielen Väter“ gab Hamed Abboud bei einer Lesung am Samstag in Oberpullendorf zum Besten. Die Zuhörer erfuhren, dass sein Vater ein Hundeflüsterer, sein Bruder ein „kleiner Gauner“, weil er ihn immer wieder um die Schuljause gebracht hatte, und seine Mutter als „Grafitti-Künstlerin“ in der eigenen Wohnung tätig gewesen war, weil sie als ausgebildete Lehrerin die Wände der Wohnung als „Maturatraininglager“ genutzt hatte.

2012 war Hamed Abboud aus Syrien nach Österreich geflüchtet und lebte zwei Jahre in Oberschützen. Bereits zum vierten Mal machte er sich von seinem derzeitigen Wohnort Wien zu Fuß und mit dem Fahrrad auf den Weg zurück zu seinem Ankunftsort in Österreich, seiner „neuen Heimat“ Burgenland., wobei er auf seiner Reise mit Autorinnen und Autoren der edition lex liszt 12 mehrere Lesungen hielt. In Oberpullendorf war Jutta Treiber seine „literarische Reisebegleiterin“. Sie präsentierte eine Reihe kürzerer, erst heuer entstandener Texte.

Musikalisch umrahmt wurde der Abend vom akademisch ausgebildeten Musiker und Komponisten Bassam Halaka auf einer arabischen Laute.