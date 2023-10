Mitterpullendorfs Geschichte in Zahlen & Fakten: Neues Kraxner-Buch

Die Entwicklung Mitterpullendorfs (Köźeppulya) von einer Grenzwächtersiedlung bis zur Eingemeindung in die Marktgemeinde Oberpullendorf hat Josef Kraxner in einem Buch festgehalten, das er in der Stadtbücherei präsentierte.

Nach seinem vierbändigen Werk über die Geschichte Oberpullendorfs hat Kraxner darin nun wichtige Daten und Fakten sowie historische Ereignisse über Mitterpullendorf niedergeschrieben, auf die er während seiner Recherchen in östereichischen und ungarischen Archiven gestoßen ist. So erfuhren auch die Besucher der Buchpräsentation, dass 1398 erstmals ein Mitterpullendorfer in einer Urkunde und zwar von Papst Bonifaz erwähnt wurde, aus dem Jahr 1455 das erste Siegel von Mitterpullendorf bekannt ist, ein nach links gewandter Bär, dass der Ort 1608 zur Gänze niedergebrannt ist und es 1786 ein schreckliches Hochwasser gegeben hat.

Das Buch ist zweisprachig auf Deutsch und Ungarisch verfasst und kann beim Autor bestellt werden (0664/73201040).