In Lockenhaus zur Lesung geladen

Die Bibliothek lud am Donnerstag der Vorwoche zur Lesung von Norbert Matkowits ins alte Kloster ein. Der Autor und Mottoradreisende las dabei aus seinen letzen vier Werken mit Lockenhausbezug „Schatzssuche in Pannonien“, „Der Fall der letzten Templerburg – Die Bluthalle zu Lockenhaus“, „Die Türkeninvasion in Ostösterreich“ und „Easy Rider East“.

Der ehemalige Pädagoge reist seit den 80er-Jahren mit dem Motorrad in die ehemaligen Länder des Ostblocks und veröffentlichte mehrere Artikel in Fachzeitschriften sowie Reiseführer. Im Anschluss an die Lesung wurde zu Wein und Salzstangerl geladen.

