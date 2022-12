Gemeinderat beschloss halbe Million für Lutzmannsburger FF-Auto

Im Rahmen der Gemeinderatssitzung wurde Robert Schwabl als neuer ÖVP-Gemeinderat sowie Wolfgang Toth als ÖVP-Ersatzgemeinderat angelobt. Schwabl übernahm auch die Funktion des Obmann-Stellvertreters im Infrastrukturausschuss.

Auf der Tagesordnung stand auch das Budget 2023. In diesem stehen sich rund 3,8 Millionen Euro Ein- und Ausgaben gegenüber. 1,45 Millionen Euro werden in investive Einzelvorhaben gesteckt, davon eine knappe halbe Million in den Ankauf eines neuen Rüstlöschfahrzeugs (RLF) für die Feuerwehr Lutzmannsburg, 35.000 Euro für die Erneuerung des Gehsteigs in der Neustiftgasse, 602.300 Euro fließen in den Grundverkehr (Bauplätze neues Siedlungsgebiet, etc.) sowie 45.300 Euro in die Restfinanzierung der Rückhaltebecken Mühlbach und Zagabach, die bereits fertiggestellt sind.

Für die Aufschließung des neuen Siedlungsgebietes wird ein Darlehen in Höhe von 300.000 Euro aufgenommen. „Die Budget-Situation ist aufgrund der Krisen nach wie vor etwas schwierig. Wir schießen aus Rücklagen zu, damit sich alles ausgeht“, so Bürgermeister Roman Kainrath. Der Gemeinderat stimmte dem Budget einstimmig zu. Unter dem Punkt Abgaben und Entgelte wurde beschlossen, dass die Entgelte für das Altstoffsammelzentrum in puncto Bauschutt um rund 10 Euro erhöht und die Menge von drei Kubikmeter auf 1,5 gesenkt wird.

Neues Feuerwehrauto bereits eingetroffen

Das neue RLF 3000 ist kurz vor Weihnachten eingetroffen. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen LKW der Marke MAN. Den Aufbau des Fahrzeuges übernahm die Firma Rosenbauer. Das Auto wird bei Brand-, Hochwasser- und technischen Einsätzen verwendet. Das alte RLF wird verkauft.

