Runde zwei für Bürgercafe in Oberpullendorf

Ganz nach dem Motto „Durchs Redn kumman d'Leit zsamm!“ baten Bürgermeister Johann Heisz, die Vizebürgermeister Nikolaus Dominkovits und Christina Köppel sowie die Stadt- und Gemeinderäte die Bürger und Bürgerinnen am Donnerstag im Rahmen des zweiten Bürgercafes im Rathaussaal zum Gedankenaustausch in gemütlicher Atmosphäre. Die Bevölkerung war eingeladen, allfällige Probleme mit der Gemeindeführung zu diskutieren und ihre Idee inzubringen in Form einer Tauschbörse der anderen Art: Ein Kaffee für eine Idee. Es war nach dem Bürgercafe im Juni des Vorjahres die zweite Bürgerbeteiligungs-Veranstaltung dieser Art.