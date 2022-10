Bezirk Oberpullendorf: Zwei Gemeinden wählen zweites Mal

Werbung

In Frankenau-Unterpullendorf und Deutschkreutz schreiten die Wahlberechtigten am 23. Oktober nochmals zur Urne. Da in diesen Gemeinden beim Wahlgang am 2. Oktober kein Bürgermeisterkandidat mehr als 50 Prozent der Stimmen auf sich vereinen konnte, gibt es dort Stichwahlen.

Frankenau-Unterpullendorf: ÖVP gegen SPÖ

In Frankenau-Unterpullendorf kommt es zu einer Wiederholung des Wahl-Duells von 2017. Angelika Mileder (ÖVP) konnte sich damals gegen Paul Fercsak (SPÖ) durchsetzen. Unter den insgesamt vier Kandidaten für das Bürgermeisteramt schafften es damit die amtierende ÖVP-Ortschefin und der SPÖ-Gemeindevorstand in die Stichwahl.

Mileder erzielte im ersten Wahldurchgang 42,4 Prozent der Stimmen. Fercsak erhielt 31,2 Prozent. Der dritte Bürgermeisterkandidat Vinzenz Mörk (Freie Bürgerliste) erhielt im ersten Wahldurchgang 14,3 Prozent, der vierte Philip Juranich (Liste MiT) 12,1 Prozent.

Deutschkreutz: 2017 auch schon Stichwahl

In Deutschkreutz stehen sich der amtierende Bürgermeister Andreas Kacsits von der ÖVP und SPÖ-Spitzenkandidat Jürgen Hofer in der Stichwahl gegenüber.

Kacsits erhielt im ersten Wahldurchgang 39,2 Prozent der Stimmen, Hofer 33,2 Prozent. Der dritte Bürgermeisterkandidat, der langjährige Bürgermeister von Deutschkreutz, Manfred Kölly von der LBL, erzielte 27,7 Prozent der Stimmen und schaffte den Einzug in die Stichwahl nicht.

