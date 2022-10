Zwölf Stimmen entschieden in Frankenau-Unterpullendorf

Werbung

50,6: 49,4 Prozent - knappe 1,2 Prozent bzw. 12 Stimmen waren in Frankenau-Unterpullendorf bei der Bürgermeister-Stichwahl das Zünglein an der Waage. Paul Fercsak von der SPÖ konnte den Bürgermeistersessel erobern und folgt damit der bisherigen ÖVP-Bürgermeisterin Angelika Mileder im Bürgermeisteramt nach. "Ich hätte mir gedacht, dass es noch knapper wird. Die Freude ist sehr groß", bedankt sich Paul Fercsak bei allen Bürgerinnen und Bürgern, die ihm das Vertrauen geschenkt haben. "Ich werde meine Erfahrung aus verschiedenen Vereinstätigkeiten in die Waagschale werfen und versuchen, das Beste für die Gemeinde zu erreichen und mit allen Fraktionen zusammenzuarbeiten."

Dem neuen Bürgermeister wünschte in einem ersten Statement auch die bisherige Ortschefin Angelika MIleder alles Gute und viel Kraft für die Aufgabe. Denn das brauche man dafür auch, so Mileder, die ebenfalls auf eine gute Zusammenarbeit der Fraktionen in Zukunft hofft. Zum Wahlergebnis selbst meint sie: "Ich finde es sehr schade. Ich habe versucht viele Projekte umzusetzen und ich hätte auch noch weitere Projekte vorgehabt. Ich bin aber ein positiver Mensch, wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere."

BM-Wahl 2022 - Engere Wahl BM-Wahl 2.10.2022 Differenz Stimmen Prozent Stimmen Prozent Stimmen Prozent Wahlberechtigt 1.158 1.158 0 Abgegeben 1.011 87,31% 980 84,63% 31 2,68% Ungültig 15 1,48% 21 2,14% -6 -0,66% Gültig 996 98,52% 959 97,86% 37 0,66% SPÖ Fercsak * 504 50,60% 299 31,18% 205 19,42% ÖVP Mileder 492 49,40% 407 42,44% 85 6,96% MiT ('1.Wahlgang) 0,00% 116 12,10% -116 -12,10% FBL ('1.Wahlgang) 0,00% 137 14,29% -137 -14,29%

Quelle: Land Burgenland

