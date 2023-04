Projekte wurden in Lutzmannsburg präsentiert

Die Gemeinde organisierte am Sonntag eine Gemeindeversammlung. Bürgermeister Roman Kainrath berichtete dabei von Projekten, die in den vergangenen sechs Monaten umgesetzt worden sind. Darunter waren die Fertigstellung des Gehwegs in der Neustiftgasse, der Empfang des neuen Feuerwehrautos, die Aufschließung von Bauplätzen sowie der Ankauf eines zweiten Gemeindefahrzeuges und eines Rasenmähers. Des Weiteren gab er einen Ausblick auf die bevorstehende Sanierung des Außenbereichs der Leichenhalle in Lutzmannsburg und der Fassaden-Neugestaltung des Gemeindeamtes. „Es werden auch zwei digitale Amtstafeln angekauft“, so Kainrath. Seitens der Bevölkerung wurden Fragen bezüglich der geplanten Errichtung eines Biomasseheizkraftwerks der Burgenland Energie und Sonnentherme gestellt. Hier wurden einige Bedenken bezüglich Schwerverkehr durch die Ortschaft und Kosten für die Anbindung von Haushalten, aufgrund des Standortes bei der Grenze, geäußert. Kainrath versprach, dass es bezüglich Biomassewerk, das derzeit noch in der Planungsphase ist, noch einen eigenen Infoabend geben wird.

