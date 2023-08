Thrackl erpflügte Rang sechs

Am vergangenen Samstag ging es beim Bundesentscheid im Wettpflügen auf den Nickelsdorfer Pannonia Fields heiß her. Hannah Thrackl aus Kobersdorf, die erst vergangene Woche den Landesentscheid im Beetpflügen gewinnen konnte, wurde im Bundesentscheid Sechste. Sie war die einzige Frau im Teilnehmerfeld.

„Dieses Mal war es nicht einfach, da ich am Anfang ein Problem hatte und es mir einiges an Zeit gekostet hat, aber es ist dann besser geworden und bis zum Schluss habe ich mich sehr gesteigert. Nächstes Jahr in Oberösterreich gibt es wieder einiges zu verbessern, aber ein Ziel ist gesetzt“, meint Hannah Thrackl zum Ergebnis.

Beim Bundesentscheid konnte sich in der Kategorie Beetpflug Stefan Steiner (Oberösterreich) vor Philip Bauer (Burgenland) und Andreas Eder (Oberösterreich) durchsetzen. Die Kategorie Drehpflug Standard gewann Michael Hell (Oberösterreich) vor Martin Urak (Kärnten) und Lukas Ernst (Steiermark), die Kategorie Drehpflug Spezial Leopold Aichberger (Niederösterreich) vor Jakob Metz (Niederösterreich) und Manuel Schuhmann (Oberösterreich).