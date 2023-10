ÖVP stellt Richtungsfrage: Besuchstour im Bezirk Oberpullendorf

Kürzlich war Sagartz im Zuge seiner Burgenland-Tour in den Gemeinden Lockenhaus, Mannersdorf an der Rabnitz, Oberpullendorf und Steinberg-Dörfl unterwegs. Neben eines Austausches mit den Inhabern der Firma Blaudruck Koo in Steinberg-Dörfl und einer Betriebsbesichtigung bei der Firma Gager Parkett in Lockenhaus wurde auch die Ausstellung 100 Jahre Rattersdorf-Liebing im Feuerwehrhaus Rattersdorf besucht.

Gemeinsam mit Vizebürgermeister Stefan Rabel, dem früheren Bürgermeister Rudolf Draskovits, Amata Kainer und Peter Frühwirth besichtigte Landesparteiobmann Christian Sagartz, Nationalratsabgeordneter Nikolaus Berlakovich und Landtagsabgeordneter Patrik Fazekas die Ausstellung im Feuerwehrhaus Rattersdorf. Foto: ÖVP, Patrick Bucher

Den Abschluss des Besuchstages bildete das "Burgenland-Gespräch", zu dem alle Bewohnerinnen und Bewohner der Gemeinden Mannersdorf an der Rabnitz, Oberloisdorf, Oberpullendorf und Steinberg-Dörfl eingeladen waren. Aus Sagartz' Sicht muss es in eine Richtung gehen, „wo die Menschen frei und selbstbestimmt leben können und wo Entscheidungen regional und miteinander getroffen werden.“ Bis Ende nächsten Jahres will Sagartz im Rahmen seiner Burgenland-Gesprächen alle 171 Gemeinden des Landes besucht haben.