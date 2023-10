Gratis-Schnupperticket: Neues Öffi-Angebot in Gemeinden

Seit 4. September 2023 gibt es für Benutzerinnen und Benutzer öffentlicher Verkehrsmittel im Burgenland mit der Einführung 13 neuer Buslinien und des Burgenländischen Anrufsammeltaxis (BAST) ein Angebot, das in der Qualität und in dem Umfang noch nie vorhanden war. Um die Anreize für einen Öffi-Umstieg weiter zu erhöhen, gibt es in allen mittelburgenländischen Gemeinden ein Gratis-Schnupperticket für die öffentlichen Verkehrsmittel im Burgenland, in Wien und Niederösterreich. „Bürgerinnen und Bürger der Gemeinden haben die Möglichkeit, das Schnupperticket im Gemeindeamt bis zu 15 Mal im Jahr auszuleihen. Die Nutzung kann an zwei aufeinanderfolgenden Tagen oder über das Wochenende erfolgen – eine ideale Gelegenheit, sich von den Vorzügen des Öffentlichen Verkehrs zu überzeugen“, so Verkehrslandesrat Heinrich Dorner.



Das Schnupperticket gilt nicht nur für Busse und Züge, sondern auch für das neue Anrufsammeltaxi BAST, das eine flexible und bequeme Transportoption darstellt. Für die ersten, schnellentschlossenen Nutzerinnen und Nutzer der Schnuppertickets gibt es zusätzlich in jeder Gemeinde eine kleine Auswahl an praktischen Dingen für die Fahrt wie Trinkflaschen, Regenschirme oder Nackenhörnchen. Zur Verfügung gestellt werden die Tickets im Rahmen des Interreg Projektes Clean Mobility von der Mobilitätszentrale.



Für den Bürgermeister der Marktgemeinde Markt St. Martin, Jürgen Karall, dessen Gemeinde ebenfalls das Schnupperticket anbietet, ist der massive Ausbau des Öffentlichen Verkehrs absolut zu begrüßen. „Der Weg, den das Land hier einschlägt, ist goldrichtig. Unsere Bürgerinnen und Bürger haben damit eine Alternative, öfter aufs Auto zu verzichten und können günstiger und bequemer in die Arbeit fahren oder auch für Freizeitaktivitäten auf die Öffis zurückgreifen“, zeigt sich der Bürgermeister erfreut.



Stichwort günstiger: „Mit dem KlimaTicket Region kann man um 495 Euro jährlich alle öffentlichen Verkehrsmittel (inklusive BAST) im Burgenland und Niederösterreich nutzen. Eine Pendlerin oder ein Pendler, der oder die zum Beispiel in Steinberg-Dörfl zusteigt, kann damit bei den aktuellen Spritpreisen rund 2.000 Euro im Jahr sparen“, betont Verkehrslandesrat Heinrich Dorner.

Foto: Jennifer Priedl