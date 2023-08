SPÖ fordert regulären Bushalt in Girm

Aufgrund einer Baustelle am Girmer Ortsrand wurde eine Bushaltestelle vorübergehend gestrichen. Die SPÖ kritisiert dies und fordert einen regulären Halt. „Seit in Girm umfangreiche Bauarbeiten laufen, wurde der bis dahin bestehende Bushalt einfach gestrichen. Warum das geschehen ist, ohne zumindest übergangsweise für einen Ersatz zu sorgen, ist mir ein Rätsel. Von Girm aus kann derzeit nur mit dem Schulbus nach Oberpullendorf gefahren werden. Das ist besonders für ältere Mitbürger unzumutbar“, meint Vizebürgermeister Jürgen Hofer (SPÖ).

Der Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) erklärt, dass „die betroffene Haltestelle auf Wunsch der Gemeinde anlässlich der Baustelle aufgelassen wurde“ und weist auf die Burgenländischen Anrufsammeltaxis (BAST) hin, die im Bezirk am 4. September in Betrieb gehen. „Das Anrufsammeltaxi sorgt in Kombination mit dem bestehenden Linienverkehr für ein wesentlich verbessertes Gesamtangebot. Die Gemeinde Deutschkreutz hat für den Ortsteil Girm zwei BAST Haltestellen (Haus Lisa und Friedhof) eingemeldet. Zusätzlich steht auch die öffentliche Haltestelle Girm 'Ortsmitte' als BAST-Haltestelle zur Verfügug“, heißt es seitens der VOR.

Bürgermeister Andreas Kacsits (ÖVP) meint: „Die Bushaltestelle musste weichen, da auf der Wiese nun ein Haus gebaut wird, und die Zufahrt sich am Standort der Bushaltestelle befindet. Die Haltestelle wurde von der Postbus AG im Einvernehmen mit der Gemeinde aufgelassen. Es ist nicht angedacht, in diesem Bereich wieder eine zu errichten, da laut Postbus AG die nächste Bushaltestelle (beim Hotel) gut fußläufig erreichbar ist.“