Sterne voller Freude in Lutzmannsburg

Die Sonnentherme startete erneut die Aktion „Glückssterne für ein Kinderlächeln“ für sozial bedürftige Kinder, mit denen es das Schicksal nicht so gut gemeint hat. „Gerade jetzt, in aufgrund der Pandemie schwierigen Zeiten und kurz vor Weihnachten werden die Unterstützung und der Zusammenhalt von allen benötigt. Mit dem Kauf eines 5 Euro-Glückssterns im Online-Shop oder vor Ort an der Tageskassa kann man etwas Gutes tun“, so Sonnentherme-Geschäftsführer Werner Cerutti.

Unvergessliche Momente

Es wird einem sozial bedürftigen Kind einer österreichischen Sozialeinrichtung oder eines Kinderdorfes ein wunderschöner Tag in der Sonnentherme voller Glück, Wärme, Spaß sowie unvergesslicher Erlebnisse ermöglicht. Als kleine Anerkennung für das Engagement der Menschen wird der Christbaum im Eingangsbereich der Sonnentherme mit einem „Dankesstern“ geschmückt oder vor Ort ein Sunny Bunny-Christbaumschmuck überreicht. Die Online-Aktion läuft bis 24. Dezember und die vor Ort-Aktion, nach Beendigung des Lockdowns bis 22. Dezember. Mit etwas Glück erhält man eine kleine Weihnachtsüberraschung. Unter allen Käufern von Glückssternen werden nach Ablauf der Aktion fünf Familieneintritte für die Sonnentherme verlost.