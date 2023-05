ReVenas SchrankRaum feierte ersten Geburtstag in Nikitsch

Insgesamt wurden durch den Verkauf von Second Hand-Mode bereits 2.000 Euro für den guten Zweck gesammelt und an gemeinnützige Organisationen übergeben. „Der Charity Pop-Up Store wird überraschend gut angenommen. Ich erhalte immer wieder gute und auch neuwertige Sachspenden von Personen aus der gesamten Umgebung. Second Hand/Vintage Shopping findet nicht nur bei der Jugend viel Anklang, auch das ältere Publikum wird immer wieder fündig“, freut sich Varga.

Foto: BVZ, Isabella Kuzmits

ReVenas SchrankRaum hat sich innerhalb eines Jahres von einer virtuellen karitativen Shopping Plattform zu einem zusätzlichen belebten Begegnungsraum entwickelt. „Second-Hand-Shopping schont Umwelt, Ressourcen und den Geldbeutel, ist nachhaltig und spart Verpackung und somit auch Müll. Second Hand Kleider sind oft Einzelstücke und schaffen auch Wertschätzung, weil wir einem Teil, das wir gebraucht kaufen ein neues Leben geben. Dinge, die vorher nur ungenutzt herumlagen werden vielleicht für jemand anderen zum neuen Lieblingsteil. Mit Second Hand-Schätzen kannst man sich von der Masse abheben und dem Massenwaren trotzen. Somit auch ein Statement gegen die Wegwerfgesellschaft setzen. Man sollte auf alle Fälle mal sein eigenes Konsumverhalten beobachten, überdenken und entscheiden, ob und wie man eventuell seinen Lebensstil verändern möchte. Ich würde auch sagen, es verbindet Menschen, denn auf Flohmärkten oder Second-Hand-Shops kommen Kunde und Käufer meist schneller ins Gespräch. Meist locker, persönlich und interessiert. Und das macht Spaß und verbindet“, ist Verena Varga überzeugt.

Foto: BVZ, Isabella Kuzmits

Keine Nachrichten aus Oberpullendorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.