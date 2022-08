Neuer Wohnraum

Im Sommer wurden die Spielplätze in der Wettergasse, in der Rohrbrunnsiedlung, Am Anger in Girm und im Schulhof instand gehalten und um neue Spielgeräte erweitert. Unter anderem wurden neue Spieltürme, Wackelbalken, Balancierstege, Karusselle und Co. angekauft. Bürgermeister Andreas Kacsits bedankt sich bei der Girmer Jugend für die Spende von 3.000 Euro. Mit dem Geld wurde ein Gerät am Spielplatz in Girm angekauft. Insgesamt investierte die Gemeinde heuer rund 25.000 Euro in die Spielplätze. Die Arbeiten wurden diese Woche fertiggestellt.