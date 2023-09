Speisesaal wird gebaut

Solarleuchten wurden montiert

Mit den neuen Solarleuchten. Bürgermeister Andreas Kacsits. Foto: Gemeinde

Auf dem Weinbergweg und auf dem Dr. Beilnerweg wurde vor wenigen Wochen eine LED-Straßenbeleuchtung aufgestellt. „Wir freuen uns, dass wir die Situation der Anrainerinnen und Anrainer dadurch verbessern konnten“, so Bürgermeister Andreas Kacsits.

Neue Kühlanlage für Leichenhalle

Der Gemeinderat befasste sich bei seiner Sitzung am Montag mit dem Ankauf einer neuen Kühlanlage für die Leichenhalle. Bürgermeister Andreas Kacsits berichtete, dass zwei Angebote eingelangt sind. Nach kurzer Diskussion entschied sich der Gemeinderat vor seiner Entscheidung, eine neue Kühlanlage in Baumgarten zu besichtigen. Im Rahmen der nächsten Sitzung soll eine Entscheidung getroffen werden.

Zum Tag der offenen Tür geladen

Beim Tag der offenen Tür im Schloss. Paul Mayer, Birigit und Christian Reumann, Barbara Lehmden, Bürgermeister Andreas Kacsits, Patrick Dorner, Jan Michael Müller und Monika Steinwenker. Foto: Gemeinde

Am Samstag fand in netter Atmosphäre bei geselligen Gesprächen ein Tag der offenen Tür im Schloss Deutschkreutz statt. Dabei konnten auch gute Tropfen vom Grenzlandhof Reumann verkostet werden.

Frühstücken für den guten Zweck

Anna Glöckl und Nicole Hapala laden am Sonntag, dem 8. Oktober, im Zeichen der Brustkrebshilfe zum Pink Ribbon Breaktfast ins Vinatrium ein. Beginn ist ab 10 Uhr. Der Reinerlös der Veranstaltung kommt der Pink Ribbon Initiative zu Gute.

Lange Nacht der Museen

Anlässlich der „Langen Nacht der Museen“ werden am Samstag, dem 7. Oktober, im Carl Goldmark Museum Führungen (um 19 und um 22.30 Uhr) zur ehemaligen Judengemeinde und zu Musiker Carl Goldmark von Adalbert Putz angeboten. Um 20.30 Uhr hält Christian Neubauer einen Vortrag zum Thema „Verschlungene Erzählungen – Deutschkreutz von der Republik zur NS-Diktatur“.

Sportler laden zum Oktoberfest

Der FC Deutschkreutz feiert am 7. und 8. Oktober „A kluas Oktoberfest“ am Sportplatz. Am Samstag sorgen die Golden Melodies und Francesco ab 19 Uhr für Unterhaltung. Am Sonntag folgt ab 10.30 Uhr ein Frühschoppen mit Kampstein Power. Ab 11 Uhr wird zum Mittagessen geladen.

Weinlese wurde ausgerufen

Ausrufung der Weinlese. Eques Josef Gager, Legat Eques Ernst Artner, Consilarius Kreisdechant Niklas Abazie, Senator Viceconsul Ernst Möderl und Eques Alfred Hutter. Foto: Weinritterschaft

Der Tod der Traube ist die Geburt des Weines. In den europäischen Regionen finden seit jeher Zeremonien im Oktober und November statt, bei denen der Jungwein getauft wird. Getauft kann jedoch nur werden, was geboren wurde.

Daher ist es erklärte Initiative des Europäischen Weinritterordens, die Geburt des Weines als feierliche Ausrufung des Weinlesebeginnes zu begehen. Am 1. September 2011 war es erstmals soweit. Nachdem der Weinritterschaftsorden diesen Brauch im kleinen Kreis vor einigen Jahren begonnen hat, wird er in der EU überall abgehalten.