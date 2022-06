Gemeindezentrum: Dachgleiche erreicht

Wettkämpfe der Wehr

Am 11. Juni finden am Sportplatz in Draßmarkt die Bezirkswettkämpfe der Aktiven der Feuerwehr statt. Start ist um 13 Uhr, die Siegerehrung ist für 19 Uhr geplant. Danach gibt es am Sportplatz Live-Musik von „Mia Zwoa“.

Plätze für Firmen im Gewerbegebiet

Das Gewerbegebiet am Ortsende von Draßmarkt in Richtung Weingraben soll erweitert werden. Bürgermeister Wiedenhofer erklärt, dass sich hier einige kleinere Firmen ansiedeln könnten. „Das Gebiet ist bereits aufgeschlossen“, so der Ortschef.

Bei Bewerb auf Bundesebene dabei

Die Freiwillige Feuerwehr aus Karl wird beim Bundesfeuerwehrleistungsbewerb in St. Pölten im August dabei sein.

Freilaufzone für Hunde eröffnet

Der Draßmarkter Hundesportverein hat eine Hundefreilaufzone am alten Eislaufplatz errichtet. Die Gemeinde hat hier den Grund zur Verfügung gestellt, der Verein kümmert sich um alles andere, so Anton Wiedenhofer.

Güterweg in Stand gesetzt

Beim Güterweg von Draßmarkt in Richtung Oberrabnitz wurden auf 1,5 Kilometern links und rechts die Wassergräben mit dem Gemeindebagger ausgebaggert. „Damit ist der Wasserlauf wieder gegeben und die Straße leidet nicht“, führt Bürgermeister Anton Wiedenhofer aus.