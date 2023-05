Zentrum für die Gemeinde eröffnet

Mit einem Festakt wurde am Sonntag das neue Gemeindezentrum in Draßmarkt offiziell eröffnet. Bürgermeister Anton Wiedenhofer freute sich über viele Gäste, darunter zahlreiche Gemeindebürger sowie Ehrengäste. „Da unser altes Gemeindehaus nicht mehr den Anforderungen entsprochen hat und auch die Arztpraxen nicht barrierefrei waren, wurde ein Neubau angestrebt“, blickte Wiedenhofer zurück.

Im Mai 2021 fasste der Gemeinderat einstimmig den Beschluss, ein neues Gemeindezentrum in Zusammenarbeit mit der Neuen Eisenstädter zu errichten. „Nach 19 Monaten Bauzeit sitzen wir jetzt vor unserem neuen Gemeindezentrum, das ein echtes Schmuckkäschten geworden ist“, so Wiedenhofer. Vizebürgermeister Alois Bader betonte: „Der Bau des Gemeindezentrums wurde von beiden Fraktionen im Gemeindrat geplant und umgesetzt. Es ist auch sehr erfreulich, dass beide Arztpraxen besetzt werden konnten. Das Gemeindezentrum wird in Zukkunft ein Ort der Begegnung und der Kommunikation für alle Bürger sein.“

Das neue Gemeindezentrum ist in drei Ebenen aufgeteilt. Im Untergeschoss finden sich ein Multifunktionsraum für den Musikverein, das Jugendensemble und den Kirchenchor sowie eine Werkstatt für die Gemeindearbeiter, Archiv und Kellerabteile. Im Erdgeschoss sind die Gemeindeverwaltung, ein Sitzungs- bzw. Trauungssaal, der auch für Veranstaltungen genutzt werden kann sowie die beiden Arztpraxen untergebracht. Auch das Büro von Nachbarschaftshilfe Plus hat im neuen Gemeindezentrum seinen Platz gefunden. Im Obergeschoss sind sechs Wohneinheiten entstanden. Die Investitionssumme betrug 3,5 Millionen Euro.

Der Geschäftsführer der Neuen Eisenstädter, Alexander Langer meinte: „Der Bürgermeister und die Gemeindeverwaltung werden viel Spaß in diesen Räumlichkeiten haben.“ Gemeindearzt Florian Unterberger bedankte sich für die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde und bei seinem Team für das Engagement.

Musikvereinsobmann Heinz Schlögl hob hervor, dass der neue Proberaum nicht ohne Unterstützung der Bevölkerung entstanden wäre. „Die Kosten für den Proberaum und die Teeküche betrugen etwa 115.000 Euro. 10.000 Euro kamen vom Land, 33.000 Euro von der Gemeinde und der Rest von etwa 72.000 Euro wurde durch den Musikverein aufgestellt. Wir haben auch über das Programm Leader Plus Förderungen beantragt“, so Schlögl.

Der Musikverein „Heimatklänge Draßmarkt“ begleitete den Festakt auch musikalisch. EU-Abgeordneter Christian Sagartz gratulierte ebenfalls zur Eröffnung. „Die Gemeindevertretung von Draßmarkt hat sich dieses Projekt nicht leicht gemacht. Hier sind viel Hirnschmal und Herzblut hineingeflossen.“ Und er führte aus, dass das Gemeindezentrum vor allem auch das Zentrum der Draßmarkter sei. „Dass heute soviele Leute gekommen sind, zeigt mir, dass eure Gemeinde lebt“, so Sagartz.

Landtagsabgeordneter Roman Kainrath führte aus: „Ich hoffe, dass ihr Freude habt mit dem neuen Gemeindezentrum und dass das Gemeinsame weiter so in der Gemeinde erhalten bleibt.“ Die Segnung des Hauses ist bereits im Rahmen der Visitation durch Generalvikar Michael Wüger erfolgt. Pfarrer Stephan Renner segnete die Mitarbeiter und die Bewohner des Hauses.

Entgeltliche Einschaltung

Keine Nachrichten aus Oberpullendorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.