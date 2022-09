140 Jahre Freiwillige Feuerwehr

Die Gemeinde Großwarasdorf arbeitet aktuell an einem Konzept für nachhaltige Wärme- und Energieversorgung. So wurden Mitte Juli an die Bevölkerung aller vier Ortsteile Erhebungsbögen verteilt, welche den Energiebedarf der Haushalte erfassen sollen. „Mittlerweile haben wir schon zahlreiche Rückmeldungen erhalten“, erklärt Bürgermeister Martin Karall. Geplant ist ein Nahwärmenetzwerk, das interessierte Haushalte mit Energie versorgen soll.

Auch in Richtung Solarenergie will man in der Gemeinde verstärkt gehen. „Wir wollen Photovoltaikanlagen auf dem Bauhof, am Sportplatz in Großwarasdorf und bei der Mülldeponie in Nebersdorf errichten“, erläutert Martin Karall. Das Ziel ist eine möglichst energieautarke Gemeinde.

„Im September wollen wir Bilanz ziehen und gegebenenfalls nochmals Informationsveranstaltungen anbieten“, so Karall. Bis Ende Oktober soll feststehen, was wo umgesetzt werden kann.