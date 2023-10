Neue zweisprachige Webseite

Glasfaserinternet einsatzbereit

Glasfaser. Die Arbeiten sind fertig. Foto: privat, Sarah Tesch

Langental Das verlegte Glasfaserinternet wird nun aktiviert.

Nah & Frisch sehr gut angenommen

Unterhaltung. Der neue Nahversorger in Nebersdorf ist ein beliebter Treffpunkt. Foto: BVZ, Sarah Tesch

Nebersdorf Im August wurde in Nebersdorf ein „Nah & Frisch“-Markt im ehemaligen Bankgebäude eröffnet. Der Nahversorger bietet nicht nur eine große Auswahl an Lebensmitteln und Produkte für den täglichen Bedarf, sondern auch einen Postpartner und ein Café mit acht Sitzplätzen. Bei schönem Wetter nutzen die Bürgerinnen und Bürger von Nebersdorf auch gerne die Sitzplätze vor dem Geschäft, um gemeinsam eine Kleinigkeit zu essen und zu trinken.

Neue Ausstattung für Mittelschule

Großwarasdorf Die Ausstattung der Zweisprachigen Mittelschule Großwarasdorf erfuhr in den vergangenen Monaten eine umfassende Erneuerung mit einem Volumen von fast 30.000 Euro: Rund 30 Drehstühle, 17 Computer sowie drei neue Beamer wurden angekauft. Zudem wurden in der Mittelschule insgesamt 17 Sanitäranlagen erneuert. Mit 28 Schulstarterinnen und Schulstartern wurde die erste Schulstufe in diesem Jahr auch erstmals auf zwei Klassen aufgeteilt.

Geschwindigkeit wird angezeigt

Messung. Die Tafel soll für eine angepasste Geschwindigkeit sorgen. Foto: BVZ, Sarah Tesch

Grosswarasdorf In Großwarasdorf, Kleinwarasdorf und Langental finden sich nun an vielen Ortseinfahrten Geschwindigkeitsanzeigen, wie an der Ortseinfahrt Kleinwarasdorf in Richtung Kindergarten.

Erneuerungen bei Infrastruktur

Fernwärme. An mehreren Stellen werden nun Rohre verlegt. Foto: BVZ, Sarah Tesch

Nebersdorf Die Bauarbeiten für die Fernwärmeversorgung in Nebersdorf haben bereits begonnen. So wird derzeit an mehreren Stellen im Ort der Boden aufgegraben, um Rohre zu verlegen. Glasfaserkabel werden dabei auch gleich mitverlegt. Im Zuge dieser Arbeiten soll auch die Straßenbeleuchtung in dem Ortsteil erneuert werden.

Investition in Kindergarten

Kleinwarasdorf Der Kindergarten in Kleinwarasdorf hat einen neuen Zaun bekommen.

Geschwindigkeit wurde begrenzt

Kleinwarasdorf In der Rudolf-Klaudus-Gasse in Kleinwarasdorf wurde eine 30er-Geschwindigkeitsbegrenzung beschlossen.

Platz für erneuerbare Energie

Großwarasdorf Auf 35 Hektar sollen auf Großwarasdorfer Hotter Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen errichtet werden. Auf einer Fläche in Richtung Oberpullendorf sollen zudemvier Windräder errichtet werden.

Investitionen in Kläranlage

Nebersdorf Die Kläranlage in Nebersdorf verfügt seit Kurzem über eine neue Zubringerschnecke im Wert von fast 90.000 Euro.

Zaun wurde errichtet

Großwarasdorf Bei der Arztpraxis in Großwarasdorf wurde ein neuer Zaun im Wert von 12.000 Euro errichtet.

Infrastruktur vor Baubeginn

Lorenz-Bogovich-Gasse. Bald wird hier mit der Aufschließung begonnen. Foto: BVZ, Sarah Tesch

Großwarasdorf Die Infrastruktur für die neuen Bauplätze in der Lorenz-Bogovich-Gasse stehen kurz vor Baubeginn. Sieben

von zwölf Bauplätzen am Ortsrand von Großwarasdorf sind bereits verkauft. Das Projekt hat ein Gesamtvolumen von 450.000 Euro.