Rotwein Opening: Winzer laden ein

16 Weingüter öffnen im Rahmen des beliebten Rotwein Openings am Samstag, dem 4. Juni, sowie Sonntag, dem 5. Juni von 11 bis 19 Uhr, nach zweijähriger Corona-Pause wieder ihre Tore.

„Wir freuen uns auf Tage voller Genuss mit variantenreichen Weinen und guten Gesprächen“, so Weinbauvereins-Obmann Anton Iby. Die Eröffnung findet bereits am Freitag, dem 3. Juni ab 18 Uhr, am Kirchenplatz vor der Vinothek statt.

Oldtimertraktoren bringen auch heuer wieder die Gäste von Winzer zu Winzer. Der Verkauf der Tickets findet bei der Vinothek statt. Im Ticketpreis von 49 Euro sind ein Riedel-Kostglas, Shuttle, zwei Mal ein 10 Euro-Einkaufsgutschein für einen Winzer der Wahl sowie die Teilnahme an einem Gewinnspiel integriert.

