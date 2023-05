Start in die Weinsaison

13 Horitschoner Weingüter sowie das Weingut Strass in Draßmarkt laden von 26. bis 28 Mai zu Tagen voller Genuss mit variantenreichen Weinen und guten Gesprächen.

Die Eröffnung findet am Freitag, dem 26. Mai, ab 19 Uhr auf dem Kirchenplatz statt. Auf dem Programm stehen Musik vom Musikverein Unterpetersdorf, Kulinarik vom Foodtruck sowie eine Weinbar, bei der die Gäste auf ein unvergessliches Wochenende anstoßen können.

Tage der offenen Kellertüren

Der 27. und 28. Mai stehen ganz im Zeichen der offenen Kelelrtüren. Diese finden von 11 bis 19 Uhr statt. Am Samstag folgt ab 19 Uhr ein gemütlicher Ausklang am Kirchenplatz mit „The Hopfenswingers“, Foodtruck, Weinbar und einer sommerlichen Trinkbar mit Spritzer und Co. Am Sonntag sorgt ab 19 Uhr DJ Nick Wukovits am Kirchenplatz für gute Unterhaltung.

Ticketverkauf und Gläserausgabe

Die Tickets (59 Euro pro Person, inklusive Riedel Kostglas, Hotel- und Bahnhof-Shuttle-Bus, Oldtimer-Shuttle und zwei Mal ein 10 Euro-Einkaufsgutschein) sind vor der Vinothek am Kirchenplatz und bei allen teilnehmenden Winzern erhältlich. Oldtimer-Traktoren bringen die Gäste bequem von Weingut zu Weingut. „Wir hoffen, dass die Menschen die Pandemiemüdigkeit abgelegt haben und zahlreich mit uns in den Weinsommer starten“, so Weinbauvereinsobmann Anton Iby.

