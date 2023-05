Das Erlebnisbad lädt zum Wohlfühlen ein

Platz 1 bei „Burgenland radelt“: Kaisersdorf konnte in den vergangenen drei Jahren den 1. Platz in der Kategorie für Gemeinden bis 2.000 Einwohner beim Bewerb „Burgenland radelt“ erzielen. „Hier wollen wir diesen Titel verteidigen und auch beim österreichweiten Bewerb reüssieren“, so Bürgermeister Horst Egresich. Die Aktion wird in Kaisersdorf sowohl von der Gemeinde als auch vom Arbeitskreis „Gesundes Dorf“ getragen. Wer beim Bewerb für die Gemeinde Kaisersdorf in die Pedale treten möchte, kann sich bei Lukas Leitner unter 02617/2311 bzw. Sandra Buczolich unter 0664/1456267 melden.

Neue Feuerwehrführung: Das plötzliche und unerwartete Ableben von Kaisersdorfs Feuerwehrkommandant Hermann Halbauer im Jänner dieses Jahres macht eine Neuaufstellung der Feuerwehr nötig. Die Wahl des neuen Kommandanten und des Stellvertreters soll Anfang Juli über die Bühne gehen.

Kastlgreißler als Nahversorgung: Der Selbstbedienungscontainer des Kastlgreißlers im Park vor der Kirche wird gut angenommen. Beim Regionalmarkt, der vor Kurzem stattfand, spielte das Wetter leider nicht mit. Für September ist wieder ein solcher Markt im Park vor der Kirche geplant.

Neue Mitarbeiterin: Mit 1. Juni wird Birgit Draskovits als neue Mitarbeiterin in der Kaisersdorfer Gemeindeverwaltung beginnen. Sie wird die Verwaltung und Amtsleiter Lukas Leitner unterstützen.

Radfahren in der Gemeinde: In der Gemeinde soll ein Radrastplatz entstehen. Hier laufen laut Bürgermeister Horst Egresich die Planungen, man ist auf der Suche nach einem geeigneten Standort. Auch in das Alltagsradwegnetz soll die Gemeinde Kaisersdorf eingebunden werden.

Neue Gemeindejugendreferenten: Mit Lea Antonia Gruber, Sophie Wiedenhofer und Michael Pogats hat man drei neue Gemeindejugendreferenten gefunden. Sie fungieren als Ansprechpartner für die Gemeinde bzw. die Gemeinderäte zum Thema Jugend in der Gemeinde. Als eine erste Aktion haben sie zu Ostern eine Ostereiersuche organisiert. „Danke auch an an Julia und Lisa Ribarics, den ehemliagen Gemeindejugendreferentinnnen, für ihre langjährige Tätigkeit“, so Bürgermeister Horst Egresich.

Kaisersdorf auf der Cities-App: Die Gemeinde Kaisersdorf ist nun auf der App „Cities“ vertreten. „Damit wollen wir unseren Bürgern ein kostenloses Services mit Mehrwert bieten“, meint Bürgermeister Horst Egresich, der betont, dass mit der App auch sehr schnell Informationen weitergegeben werden können.

Neue Hausplätze: In der Gemeinde will man Verhandlungen aufnehmen, um wieder Hausplätze anbieten zu können.

Wandermuttergottes in Kaisersdorf: Seit fast einem Jahr ist die Wandermuttergottes aus Mariazell in Kaisersdorf beheimatet. Bereits mehrere hundert Gläubige haben Gottesdienste, Fatima-Feiern und Andachten mit der Wandermuttergottes besucht. Diese wird Ende August im Rahmen der Kroatenwallfahrt an die nächste Pfarre weitergegeben werden.

Neuer Raum für Kindergarten: Die Gemeinde plant die Einrichtung eines Raumes für eine Kindergartengruppe. Hier hat man eine Kooperation mit der Gemeinde Markt St. Martin. In Kaisersdorf soll die dritte Gruppe untergebracht werden. Die Bevölkerungsentwicklung in der Gemeinde sei sehr positiv, so Bürgermeister Horst Egresich. „Heuer kamen bereits vier Babys auf die Welt, zwei weitere folgen“, so Egresich.