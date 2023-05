50 Jahre Kindergarten

Der Stopp im Mittelburgenland startet heuer in Kobersdorf.

Nach dreijähriger Pause findet die große Burgenland Tour des ORF Burgenland durch alle sieben Bezirke des Burgenlandes wieder statt. Am Sonntag, dem 21. Mai macht die Tour im Mittelburgenland, und zwar in Kobersdorf, Station. Treffpunkt ist um 8.30 Uhr beim Schloss Kobersdorf bzw. der neu renovierten Synagoge. Die Route führt nach dem Start um 9 Uhr dann in Richtung Neudorf bei Landsee, wo nach etwa sechs Kilometern Wanderung die erste Labestation wartet.

Die Wanderer werden um etwa 10.30 Uhr am Neudorfer Sportplatz erwartet. Von dort geht es dann zur Ruine Landsee (Labestationen ab 12.30 Uhr). Nach einer ausgedehnten Rast mit Blick bis weit nach Ungarn führt die Wanderung wieder zurück nach Kobersdorf. Ab 16 Uhr findet der Ausklang vor dem Gemeindeamt statt. Die „Werkskapelle Kobersdorf“ wird aufspielen, als Stärkung nach der Wanderung wird Spanferkel kredenzt.

Großer Wert wird im heurigen Jahr auf das Thema Nachhaltigkeit gelegt. Ganz im Sinne der wunderschönen Natur, die „erwandert“ wird, will der ORF in diesem Jahr auf eine möglichst umweltbewusste Umsetzung dieses großen Ereignisses setzen. Die Wanderer werden daher gebeten, sich die eigene Mehrwegflasche in den Rucksack mit einzupacken.