Die Jugendmusik Lackenbach hat heuer allen Grund zu feiern — immerhin begleitet sie seit einem halben Jahrhundert Feste und Veranstaltungen in und außerhalb von Lackenbach. Das wird gebührend gefeiert: am Freitag, dem 15., Samstag, dem 16., und Sonntag, dem 17. September. Freitag startet man mit einem Dämmerschoppen (18 Uhr), am Samstag wird es ein Blasmusiktreffen (15 Uhr) mit Gästekonzert (17 Uhr) und Unterhaltung (20.30 Uhr) geben und am Sonntag lässt man das Konzert mit einem Frühschoppen (11 Uhr) ausklingen.

50 Jahre Jugendmusik im Rückblick

Ein Schnappschuss aus den Anfangsjahren der Jugendmusik Lackenbach — in Eisenstadt vor Schloss Esterhazy. Foto: privat, Sarah Tesch

Zu jedem Jubiläum gehört aber natürlich auch der Blick in die Vergangenheit: Begonnen hatte alles im Herbst 1972 mit neun Musikschülern, die bei Michael Wild Privatunterricht nahmen. Die Bläsergruppe zeigte erstmals öffentlich bei der Allerheiligenfeier diesen Jahres, was sie konnte. Schon im Jahr darauf wurden in Form einer kleinen Blaskapelle Prozessionsmärsche in Lackenbach und einigen Nachbargemeinden begleitet. Das Interesse und der Wunsch, einen Musikverein zu gründen, wurden immer größer und am 8. Juli fand schließlich das Gründungskonzert statt. Es folgten neue Uniformen für die Mitglieder und Auftritte in Lackenbach sowie über Gemeinde- und Landesgrenzen hinaus. 1974 wird in Lackenbach ein Bezirksblasmusiktreffen organisiert.

Es folgten Reisen unter anderem nach Italien, Frankreich, Ungarn, Schweden und Deutschland. Auch außerhalb Europas trat die Jugendmusik Lackenbach auf, etwa in Kanada und den USA, in Israel, China und Brasilien. Chöre und Musikformationen aus verschiedenen Teilen der Welt waren auch in Lackenbach zu Gast. In der Geschichte der Jugendmusik fehlen auch Auftritte in Rundfunk und Fernsehen nicht, wie für ORF, ZDF, ARD und einige mehr. Zu den Highlights gehören auch ein Konzert im UN-Hauptquartier in New York, die Mitgestaltung einer Heiligen Messe in San Marco in Venedig und ein Konzert in der Universität in Peking.

