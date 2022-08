Blick in die Vergangenheit

Am 3. und 4. September feiert die Gemeinde Lackendorf die erste urkundliche Erwähnung vor 800 Jahren. Am Tag davor, am 2. September, wird von der Urbarialgemeinde vor der Jagdhütte in Lackendorf ein Jubiläumskreuz enthüllt und gesegnet.

Jubiläumskreuz. Ein Zeichen des Respekts vor den Leistungen der Vorfahren. Foto: zVg

Es soll als Zeichen des Respekts vor den Leistungen und Mühen der Vorfahren und als Dankeszeichen für den Zusammenhalt und den Einsatz für die Gemeinschaft gelten. „Wir haben uns daher entschlossen, im Jubiläumsjahr ein Kreuz an einem allgemein zugänglichen Ort zu errichten und dieses Jubiläumskreuz zu nennen“, sagt Urbarial-Obmann und Vizebürgermeister Andreas Bauer. Das Kreuz wird an einer Weggabelung an der Zufahrt zum Hochwald in Richtung Ritzing stehen. Eine Sitzgelegenheit sowie Obstbäume sollen zur Rast einladen und Vorüberkommenden die Möglichkeit geben, sich Äpfel zu pflücken.

„Ich komme viel herum und habe einige Kapellen und Kreuze gesehen. Das hat mich auf die Idee gebracht, ein Kreuz in Lackendorf zu errichten und bald hat die Idee im Ort eine Eigendynamik bekommen“, erinnert sich Andreas Bauer an die Anfänge des Projekts. Organisatorisch wirkte auch hier Johann Zolles mit, für die Anfertigung des Jubiläumskreuzes zeichneten Gerhard Raidl und Gerhard Hofstädter verantwortlich. Insgesamt eineinhalb Jahre nahm die Planung, Vorbereitung und Umsetzung des Projektes in Anspruch. Am Freitag um 18 Uhr wird das Kreuz nun feierlich gesegnet.

Jubiläum

Freitag, 2.9.:

Enthüllung mit Segnung des Jubiläumskreuzes, im Anschluss gibt es eine Agape, vor der Jagdhütte Lackendorf, ab 18 Uhr.

Samstag, 3. 9.:

Vorstellung der Jubiläumsschrift durch OSR Dir. i. R. Johann Zolles. Im Anschluss lädt die Gemeinde zu einem Umtrunk ein. Wirtshaus zum Roznyak, ab 19 Uhr.

Sonntag, 4. 9.:

Dankgottesdienst anlässlich 800 Jahre Lackendorf. Im Anschluss an die Hl. Messe lädt die Gemeinde zu einem Frühschoppen mit der „Fahnenschwinger Blaskapelle“ und einem Mittagessen ein. Veranstaltungshalle, ab 9 Uhr.