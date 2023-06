Jubiläum für die Königin

Schnelles Internet bis Jahresende

Seit April läuft der Glasfaserkabel-Ausbau in Glashütten. Die Arbeiten für die Leerverohrungen werden im Sommer abgeschlossen. Bis spätestens Jahresende soll das schnelle INternet nutzbar sein. Mehr als die Hälfte der Haushalte werden laut Bürgermeister Michael Kefeder angeschlossen. Auch in Hochstraß soll die Bevölkerung zu ihrem Interesse hinsichtlich eines Glasfaserausbaus befragt werden.

Sendemast wird errichtet

Die Firma OnTower errichtet einen Sendemast in Hammerteich. Damit wird das Mobilfunknetz verbessert und ein zukünftiger Internetausbau ermöglicht.

Spezialitäten aus dem Naturparkbüro

Mit Beginn der sommerlichen Kultur- und Tourismuszeit werden Gäste und Einheimische die Möglichkeit haben, sich direkt im Informationsbüro des Naturparks im Rathaus ein Bild von der Vielfalt der im Naturpark produzierten Köstlichkeiten zu machen und diese als Geschenk oder Souvenir käuflich zu erwerben.

Denn Produzentinnen und Produzenten präsentieren nun ihre Produkte wie Honig oder Wachskerzen, Sonnenblumenöl und verschiedenen Likör-, Schnaps- und Essigspezialitäten im Naturparkbüro. Für die Sommermonate sind auch fixe und längere Öffnungszeiten geplant. Außerdem soll im August eine Kinderwanderung stattfinden und am 9. September wird wieder die Geschriebenstein-Roas über die Bühne gehen.

Erst kürzlich fand eine Kräuterwanderung rund um den Burgsee statt. Die interessierten Teilnehmer und Teilnehmerinnen hatten die Gelegenheit, neue Wildkräuter kennenzulernen, sie zu bestimmen sowie die Wirkungen ihrer Inhaltsstoffe und ihre Anwendungen zu erfahren, um sie anschließend in einem kleinen Workshop auch zu Kräutersalz und Kräuteraufstrich zu verarbeiten und zu verkosten.

Kräuterwanderung. Zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer verfolgten mit viel Interesse die Ausführungen der Kräuterexpertinnen. Foto: Naturpark Lockenhaus

Neuer Radweg entsteht im Herbst

Im Zuge der Offensive zum Ausbau der Radinfrastruktur des Landes wird ab Herbst auch ein neuer Radweg errichtet werden, der Lockenhaus mit Langeck verbinden wird. Der Weg wird von der Augasse Lockenhaus entlang des Damms des Hochwasserrückhaltebeckens bis zur Kirchengasse nach Langeck führen.

Energie vom Schuldach

Eine Photovoltaikanlage mit 28,5kW/peak Leistung wurde auf dem Dach der Volksschule montiert. Dies ist aber nicht die einzige Maßnahme, die zuletzt in Sachen erneuerbarer Energie gesetzt wurde. So wurde auch eine E-Ladestation am Haupplatz errichtet.

Auch die sukzessive Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technologie wurde mit rund 70 Lichtpunkten am Hauptplatz, im Graben, in der Wiener Straße und in der Glashüttener Straße fortgesetzt. „Wir werden dies auch weiterhin forcieren“, so Bürgermeister Michael Kefeder.

Neue Garderoben im Feuerwehrhaus

Die Kabinen im Lockenhauser Feuerwehrhaus werden umgebaut. Diese sollen gemeinsam mit dem neuen Kommandofahrzeug im Herbst gesegnet werden. Neue Kommandofahrzeuge haben auch die Wehren aus Glashütten und Langeck erhalten. In Glashütten findet am 20. August die Fahrzeugweihe statt, in Langeck ist diese bereits über die Bühne gegangen.