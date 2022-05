Aus alt wird neu

Hervorragende Weine, erlesene Genüsse und ein traumhaftes Ambiente – all das erwartet wein- und naturbegeisterte Besucher zwei Tage lang am Weinberg in Lutzmannsburg.

Die Weinblüten-Wanderung bietet eine einzigartige Gelegenheit, die Lutzmannsburger Winzerfamilien kennenzulernen und ihre Weine am Ort ihres Ursprunges zu verkosten. Bei einem Glas Lutzmannsburger Blaufränkisch inmitten der blühenden Reben lässt sich das Rotweinerlebnis Lutzmannsburg auf einzigartige Weise und mit allen Sinnen entdecken und erschmecken.

Lokale Gastronomen und Lebensmittelhandwerker sorgen an mehreren Genuss-Stationen zwischen den Winzern für Stärkung. Im Angebot wird es regionaltypischen Speisen und Schmankerl geben.

Beim Weinblüten-Spürnasen-Quiz erfahren Kinder und Jugendliche Spannendes über die Natur in den Weingärten und den Weinbau in Lutzmannsburg.

Die Route der Weinblüten-Wanderung ist für alle Altersgruppen geeinget und barrierefrei begehbar.