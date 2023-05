Wandern und Wein trinken am Hochplateau

Pumptrack und Fitnesspark

STREBERSDORF Der Sportplatz in Strebersdorf wird um einen sogenannten „Pumptrack“, einen für Räder oder Skates geschaffenen Asphaltkurs mit rhythmisch verbundenen Wellen und Anliegerkurven, sowie um sechs Outdoor-Fitnessgeräte ergänzt. „Außerdem werden wir auch eine Pergola und einen Trinkbrunnen errichten. Der vordere Teil des Sportplatzes bleibt erhalten, sodass man auch weiter Fußballspielen kann“, so Bürgermeister Roman Kainrath.

Die Kosten für das Projekt belaufen sich auf rund 75.000 Euro. Bis Ende 2024 soll der Fit-Aktiv-Park fertiggestellt werden. „Unser Ziel ist es ein attraktives Angebot für Kinder und Jugendliche zu schaffen, damit diese sich in ihrer Freizeit sportlich betätigen können“, ergänzt Ortsvorsteher Mario Mayer.

Pumptrack und Fitnesspark. Ortsvorsteher Mario Mayer und Roman Kainrath am Sportplatz. Foto: BVZ/Kuzmits, Isabella Kuzmits

iPads für die Volksschüler

LUTZMANNSBURG Die Schüler der Volksschule erhielten im Februar 14 iPads für den Unterricht. „Diese sind nun jeden Tag im Einsatz bei uns. Die Kinder sind voll begeistert. Tablets sind generell ein gutes Medium für Kinder, da der Großteil sie auch schon von Zuhause kennt“, erzählt Direktorin Birgit Wlassits-Schlögl. Die iPads werden von allen Klassen zum Recherchieren, für Lese- und Lernspiele sowie zur Benutzung der Plattform Skooly verwendet.

Mit den neuen iPads. Bürgermeister Roman Kainrath, Direktorin Birgit Wlassits-Schlögl und Wolfgang Seidl. Foto: BVZ/Kuzmits, Isabella Kuzmits

Feuerwehrhaus soll vergrößert werden

STREBERSDORF Die Feuerwehr Strebersdorf sowie der Ortsausschuss planen derzeit eine Erweiterung des Feuerwehrhauses. „Dieses soll um 150 bis 200 Quadratmeter vergrößert werden. Im Zubau, der Richtung Spielplatz gebaut werden soll, möchten die Florianis eine Küche, einen Lagerraum und eine größere Fahrzeughalle unterbringen“, berichtet Bürgermeister Roman Kainrath. Das Feuerwehrhaus wird auch von anderen Vereinen aus dem Ort als Veranstaltungslocation und Treffpunkt genützt.

Der Gemeinderat wird sich im Rahmen einer seiner nächsten Sitzungen außerdem auch mit dem Ankauf von digitalen Infotafeln befassen. „Mein Ziel wäre es, eine vor dem Feuerwehrhaus in Strebersdorf und eine vor dem neuen OSG-Gebäude in Lutzmannsburg aufzustellen. Die Kosten werden zu 70 Prozent von Leader Mittelburgenland Plus gefördert. Die Gemeinde kann so Informationen und Neuigkeiten an die Bevölkerung weitergeben. Aber auch Vereine sollen die Möglichkeit bekommen ihre News auf den digitalen Tafeln zu kommunizieren“, berichtet Bürgermeister Roman Kainrath. Die digitalen Informationstafeln sollen noch heuer bestellt und montiert werden.

Vor dem Feuerwehrhaus in Strebersdorf. Ortsvorsteher Mario Mayer und Bürgermeister Roman Kainrath. Foto: BVZ/Kuzmits, Isabella Kuzmits

PV-Lampen werden getestet

LUTZMANNSBURG Bei der Zufahrt zur Kläranlage werden im Brückenbereich seit dem Frühjahr drei Straßenlampen, die durch Photovoltaik-Anlagen betrieben werden, getestet. „Gerade in Bereichen, wo es keine Verkabelung gibt, sind solche Lampen von Vorteil. Unsere bisherigen Erfahrungswerte sind sehr gut. Bei den Lampen ist es auch möglich, sie mit einem Bewegungsmelder zu steuern“, so Ortschef Roman Kainrath.

Milchsammelstelle wird zu Museum

LUTZMANNSBURG Die Gemeinde plant den Erwerb der ehemaligen Milchübernahmestelle in der Hauptstraße und möchte aus dieser ein Museum für die archäologischen Funde aus der Gemeinde machen. Der hintere Bereich des Gebäudes soll dem Weinbauverein weiterhin zur Verfügung stehen.

„Das Museum soll mittels Drehkreuz besucht werden können und die Geschichte der vergangenen 1.000 Jahre sichtbar machen. Das Land hat uns bereits seine Unterstützung für dieses Projekt zugesichert“, so Roman Kainrath. Das Museum soll 2025 eröffnet werden.

Archäologisches Museum. Ortsvorsteher Wolfgang Seidl und Ortschef Roman Kainrath vor der ehemaligen Milchübernahmestelle. Foto: BVZ, Isabella Kuzmits

Pläne für neues Feuerwehrhaus

LUTZMANNSBURG Das bereits in die Jahre gekommene Feuerwehrhaus in der Florianigasse soll bald ausgedient haben. Laut Bürgermeister Roman Kainrath gab es bereits ein positives Gespräch mit einem Grundstückseigentümer, der für den Bau eines neuen Feuerwehrhauses ein Grundstück in Dorfzentrums-Nähe tauschen würde.

„Nach erfolgreicher Umwidmung und Rücksprache sowie Zustimmung mit der Feuerwehr geht es in die Intensivplanung“, so Kainrath. Der Spatenstich soll 2025 erfolgen. Bis 2027 soll das neue Feuerwehrhaus fertiggestellt werden.

Altes Feuerwehrhaus. 2025 soll der Spatenstich für einen Neubau erfolgen. Foto: BVZ, Isabella Kuzmits

Bauplätze für junge Familien

LUTZMANNSBURG Am Ortsrand von Lutzmannsburg wird derzeit ein neues Siedlungsgebiet aufgeschlossen. Im ersten Abschnitt handelt es sich um 14 Bauplätze. „Zwei davon sind bereits verkauft“, so Bürgermeister Roman Kainrath.

Derzeit wird die Beleuchtung verlegt. Die Arbeiten für Strom und Kanal sind bereits abgeschlossen. „Bisher hat die Gemeinde rund 600.000 Euro in die Aufschließung der neuen Bauplätze investiert“, ergänzt Kainrath. Die ersten Häuslbauer können noch im Sommer diesen Jahres mit dem Hausbau beginnen.