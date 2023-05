Voller Schutz ab Oktober

In allen fünf Ortsteilen der Großgemeinde soll künftig schnelles Breitbandinternet zur Verfügung stehen. Möglich macht dies ein derzeit in Umsetzung befindlicher Glasfaserausbau durch A1. In Klostermarienberg ist bereits das Glasfaserkabel verlegt. In Mannersdorf und Unterloisdorf läuft derzeit eine Befragung der Bevölkerung, dort soll im Herbst gebaut werden.

In Rattersdorf ist indes der Ausbau bereits in Arbeit, in Liebing startet demnächst die Befragung. Der Gemeinde entstehen durch den Breitbandinternet-Ausbau keinerlei Kosten. Dieser wird durch die sogenannte Breitband-Milliarde des Bundes finanziert. Ziel des Bundes ist, dass bis 2030 jeder Haushalt in Österreich mit Breitband versorgt ist.