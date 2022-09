Neuer Schwung für Betriebsgebiet

Die OSG (Oberwarter Siedlungsgenossenschaft) hat in Landsee in den vergangenen fünf Jahren 13 Wohneinheiten errichtet. Elf davon sind vergeben. „In 90 Prozent der Wohnungen wohnen Einheimische. Es war mir ein Anliegen, dass wir das Thema Wohnungen und Bauplätze vorantreiben“, so Vizebürgermeister Patrick Fuchs. Auch Bürgermeister Jürgen Karall betont: „Generell muss man sagen, dass die jungen Leute bei uns in der Gemeinde bleiben. Wir haben erkannt, dass man ihnen auch etwas anbieten muss.“