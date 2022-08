Winzer laden zu Rotweintagen

Unter dem Vorsitz von Bürgermeister Hannes Igler wurde bei der kürzlich stattgefundenen Generalversammlung Elmar Heinrich einstimmig zum neuen Obmann des Union Fußballclubs Neckenmarkt gewählt. Heinrich der seit seinem 18. Lebensjahr Fußball spielt, folgt Thomas Loibl nach, der die Geschicke des Vereins die vergangenen sechs Jahre lang geleitet hat.

„Die Vorstandsperiode war zu Ende und es schieden einige Vorstandsmitglieder aus. Durch Covid ist bei der U6 der Trainer ausgefallen und ich haben ihn eine Zeit lang vertreten. Viele Eltern der Kinder sind an mich herangetreten und haben gemeint, um es milde auszudrücken, der Sportplatz ist schon in die Jahre gekommen. Dadurch, dass der UFC Neckenmarkt in den vergangenen Jahren eine sehr gute Arbeit im Nachwuchs geleistet hat, war mir klar, dass wir auch ein zeitgemäßes Umfeld für die Jugend schaffen müssen. Unser Mädels und Jungs haben sehr großes Potenzial“, erklärt Elmar Heinrich seine Beweggründe für die Übernahme der Obmannschaft.

Neues Gebäude am Sportplatz

Heinrich setzt sich nun für die Errichtung eines neuen und zeitgemäßen Gebäudes samt Kabinen, sanitären Anlagen, Ausschank etc. am Sportplatz ein. Zu seinen weiteren Zielen zählt es, ein solides Fundament durch einen großen Kader zu schaffen, der mit so vielen heimischen Spielern wie möglich besetzt ist.

Unterstützung von der Gemeinde

Wie Ortschef Hannes Igler betonte, „werde die Gemeinde den UFC bei seinen Vorhaben gerne unterstützen, zumal im kommenden Jahr das 70 Jahr-Jubiläum gefeiert wird und der Verein ein wesentlicher Bestandteil des Gemeindelebens der Jugend ist und die Sportanlage auch für schulische Zwecke genützt werden kann. So werden neben der Übernahme der Stromkosten bzw. der Platzpflege durch die Gemeinde jährlich auch finanzielle Unterstützungsleistungen gewährt. 2022 wurden mehr als 7.000 Euro an den UFC als Subvention überwiesen“, so Igler.

Der UFC Neckenmarkt konnte in der abgelaufenen Meisterschaft den Erhalt in der 1. Klasse Mitte mit Erfolg und viel Einsatz behaupten. Obmann Elmar Heinrich und Bürgermeister Hannes Igler bedankten sich bei den ausgeschiedenen Funktionären für ihre geleistete Tätigkeit, die die Basis für die Zukunft des Vereins ist.