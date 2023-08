Zweiter Bauabschnitt kurz vor Fertigstellung

Im Sommer findet jeden Mittwoch Abend „Chill & Grill“ auf der Terrasse statt.

Dabei kommen allerlei Besonderheiten auf den Grill – dazu ein erfrischender Cocktail oder ein spritziges Glas Weißwein – Urlaubsfeeling pur.

Alles, was das Herz begehrt

Auch bei einem Frühstück lassen Urlaubsgefühle nicht lange auf sich warten, am Buffet findet man alles, was das Herz begehrt. Aber auch das ganze Jahr über findet man im Gasthof „Zur Traube“ das passende Angebot.

Gemütliche Stüberl und ein großer, teilbarer Festsaal erwarten Sie für die Feier Ihres Geburtstages, der Taufe, Kommunion, Firmung, Ihres Jahrestages, der Hochzeit, Ihre Weihnachtsfeier, für das Klassentreffen und jede Art von Jubiläum oder einfach nur zum gemütlichen Essen mit der Familie und Freunden.

Tradition und das Beste aus der Region

Sämtliche Räumlichkeiten sind klimatisiert, was bei den derzeitigen Temperaturen im Sommer eine Wohltat ist. Was die Location ausmacht, ist, dass sie nicht nur beim Essen an bewährten Traditionen festhält, sondern auch bei der Organisation. Der Semmelkren wird hier noch genau so gekocht, wie damals von der Oma, es wird das Beste aus der Region verarbeitet und, was bereits in der heutigen Zeit eine Seltenheit ist, keinerlei Saalmiete verlangt.

Gasthof zur Traube

Herrengasse 42 | 7311 Neckenmarkt | Tel.: +43 2610 42256 | E-Mail: reservierung@zurtraube.at

www.zurtraube.at