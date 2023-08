Einzigartige Nahversorgung

Zusätzlich zum Projekt „Öko-Gemeinde Neutal“ werden laufend Energieeffizienz-Maßnahmen entwickelt und umgesetzt.

Neue LED-Beleuchtung im Visier. Werner Tremmel und Bürgermeister Erich Trummer. Foto: Gemeinde Neutal

Die Straßenbeleuchtung wird künftig komplett auf LED-Technologie umgerüstet. Es wurden in den vergangenen Jahren von den über 400 Lichtpunkten in der Gemeinde Neutal bereits 100 Lichtpunkte auf energiesparende LED-Technik umgerüstet. So wurde auch bei der Ökologisierung und Modernisierung der Sportanlage mit einer LED-Flutlichtanlage, Photovoltaikanlage und Wärmepumpe viel auf Energieeffizienz geachtet.

„Im Rahmen eines neuen EU/Land-Förderprojektes will die Gemeindevertretung nun auch die restlichen zirka 300 alten Lichtpunkte auf energiesparende LED-Technologie umrüsten. In diesem Förderprojekt werden die Energieeffizienzmaßnahmen bei der Erweiterung des Gemeindezentrums berücksichtigt“, so Umweltgemeinderat Werner Tremmel.