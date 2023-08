Gemeindezentrum eröffnet

Zebrastreifen wird verlegt

NIKITSCH Der Gemeinderat sprach sich vor Kurzem – auf Wunsch der Schule und des Kindergartens – für eine Verlegung des Zebrastreifens von der Kirche zum Bildungszentrum aus. Dadurch soll die Sicherheit für die Kinder erhöht werden.

Vor der Schule. Bürgermeister Christian Balogh vor dem einen Parkplatz, der für den Zebrastreifen weichen wird. Foto: BVZ, Isabella Kuzmits

Zentrum für ältere Generation

NIKITSCH Im Jahr 2006 zogen die ersten 34 Bewohner ins SeneCura Sozialzentrum ein. 2010 und 2017 wurde das Pflegeheim erweitert. Heute bietet das SeneCura Sozialzentrum Langzeitpflegeplätze für insgesamt 72 Bewohner und sechs Appartements für Betreutes Wohnen Plus. Ortschef Christian Balogh ist stolz darauf, dass das Haus zweisprachig geführt wird und so speziell auf den Hintergrund der burgenlandkroatischen Sprache und Kultur eingegangen wird.

Derzeit sind im SeneCura Sozialzentrum 60 Mitarbeiter beschäftigt.

Vorm SeneCura Sozialzentrum. Bürgermeister Christian Balogh stattete den Bewohnern Cecilia Fischer, Otto Rathmanner und Franz Prascaits sowie Mitarbeiterin Andrea Mörk und Pflegedienstleiterin Melanie Sonnleitner einen Besuch ab. Foto: BVZ, Isabella Kuzmits

Digitale Infotafel in Betrieb

NIKITSCH Im Ortsteil Nikitsch ist seit Kurzem die erste digitale Infotafel vor dem Gemeindezentrum in Betrieb gegangen. Diese wird per Touchscreen bedient und enthält Informationen zu Veranstaltungen, Öffnungszeiten des Hausarztes, Informationen, die auch auf der klassischen Amtstafel zu finden sind und vieles mehr. Anfang September wird auch in Kroatisch Minihof eine digitale Infotafel vor dem Gemeindehaus installiert werden.

Investition für die Zukunft. Ortschef Christian Balogh vor der digitalen Infotafel. Foto: BVZ, Isabella Kuzmits

Ort der Bücher und Begegnung

KROATISCH MINIHOF Vor 33 Jahren wurde auf Wunsch der Jungen Initiative Kroatisch Minihof die Zweisprachige Bibliothek ins Leben gerufen.

Diese befindet sich im Untergeschoss des Gemeindehauses und lädt regelmäßig auch zu Veranstaltungen ein. Die Bibliothek, deren Motto „aktuell - vielfältig - zweisprachig“ heißt, wird von einem ehrenamtlichen Team rund um Andrea Karall betreut und nimmt auch jährlich an den Projekten Buchstart Burgenland und Lesesommer teil.

Die Öffnungszeiten sind Freitag und Samstag von 17 bis 19 Uhr. An Feiertagen ist die Bibliothek geschlossen.

Vor der Bibliothek. Christian Balogh und Ortsvorsteher Roland Ribarich. Foto: BVZ, Isabella Kuzmits

Urnenhaine für alle Ortsteile

NIKITSCH-KROATISCH MINIHOF-KROATISCH GERESDORF Im Frühjahr des Vorjahres wurden in allen drei Ortsteilen Urnenhaine auf den Friedhöfen aufgestellt. Diese bestehen aus je neun Stelen, in denen bis zu vier Urnen Platz haben.

Die Kosten für das Projekt beliefen sich auf rund 9.000 Euro pro Ortsteil. Interessierte können sich auf der Gemeinde melden. „In jedem Ortsteil gibt es noch freie Stelen“, informiert Bürgermeister Christian Balogh.

In Kroatisch Minihof. Bürgermeister Christian Balogh und Ortsvorsteher Roland Ribarich bei der Urnensäule. Foto: BVZ, Isabella Kuzmits

Siedlung wurde asphaltiert

KROATISCH MINIHOF Die Siedlung Hanfäcker in Kroatisch Minihof wurde vor rund zwei Jahren von der Firma Strabag neu asphaltiert. Die Fahrbahn wurde dabei auch erweitert und ein Gehweg auf beiden Seiten der Straße gepflastert. Die Kosten für das Projekt beliefen sich auf rund 220.000 Euro.

In der Siedlung Hanfäcker. Ortschef Christian Balogh und Ortsvorsteher Roland Ribarich. Foto: BVZ, Isabella Kuzmits

Investition in Spielplätze

NIKITSCH- KROATISCH MINIHOF- KROATISCH GERESDORF Der Gemeinderat beschloss im Vorjahr die Instanhaltung der bestehenden vier Spielplätze in der Großgemeinde. Dabei wurden in die Jahre gekommene Geräte ausgetauscht beziehungsweise repariert. Am Spielplatz im Park in Kroatisch Geresdorf wurde auf Wunsch des Ortsausschusses ein Dreh-Karussell angeschafft.

In Kroatisch Geresdorf. Ortsvorsteher Franz Klemen und Bürgermeister Christan Balogh mit dem neuen Karussell. Foto: BVZ, Isabella Kuzmits

In der Raikasiedlung in Nikitsch wurde ein gänzlich neuer, umzäunter Spielplatz errichtet. Dieser wurde mit einer Rutsche, Wippen und Schaukeln ausgestattet. „Nächstes Jahr werden wir noch eine Pergola bauen, damit die Sitzgelegenheiten unter ein Dach kommen“, erzählt Bürgermeister Christian Balogh. Die Raikasiedlung soll außerdem noch heuer asphaltiert werden.

In Nikitsch. In der Raikasiedlung wurde ein Kinderspielplatz errichtet. Foto: BVZ, Isabella Kuzmits

Spiel und Spaß am Funcourt

NIKITSCH Vor rund sechs Jahren wurde hinter dem Bildungszentrum ein Funcourt-Platz errichtet. „Ich freue mich, dass dieser von den Jugendlichen, aber auch von der Schule regelmäßig genützt wird“, so Bürgermeister Christian Balogh.