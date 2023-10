„Zusammenhalt bei uns ist eine Besonderheit“

Sie sind nun seit einem Jahr Bürgermeisterin. Welches Ereignis aus den vergangenen Monaten ist Ihnen besonders in Erinnerung geblieben?

Es sind die persönlichen Begegnungen, ob beim Vereinsforum oder in der Schule mit den Kindern, wo es eine Gruppenumarmung gibt. Ein Highlight war für mich auch die Gemeinderatssitzung mit den Kindern.

Sie üben das Bürgermeisteramt auch hauptberuflich aus. Wie sieht Ihr Arbeitsalltag aus?

Wie ein Managerjob. Man führt eine Gemeinde so, wie man auch eine Firma führt, mit allem, was dazugehört. Man ist mit allen möglichen Themen beschäftigt, mit dem Meldewesen, mit persönlichen Anfragen, mit Flächenwidmungen, mit dem Kanal und so weiter – man trägt für alles die Verantwortung. Man ist Arbeitgeber, Sicherheitsbeaufragter, Bauarbeiter aber auch Bauplaner, Firmenverwalter und Lohn- buchhalter. Die gute Zusammenarbeit mit allen Mitarbeitern insbesondere der Amtsleitung und dem Verwaltungspersonal ist besonders wichtig. Ich bin jeden Tag am Gemeindeamt und jeder Tag bringt neue Herausforderungen mit sich.

Und auch wenn ich schon fünfzehn Jahre Gemeinderatserfahrung habe, ist das Bürgermeister-Amt etwas anderes. Da wird man mit Themen konfrontiert, mit denen man sich als Gemeinderat gar nicht beschäftigt. Das erste Jahr war insofern heftig, weil ich alle persönlich kennenlernen wollte, mit denen ich zu tun habe – vom Wasserbau bis zur Telekommunikation. Mein Telefonspeicher hat sich verdreifacht. Aber es gehört meiner Meinung auch zur Aufgabe eines Bürgermeisters dazu, ein gutes Arbeitsklima für alle Betroffenen zu schaffen.

Am einfachsten ist es Ja zu sagen Bürgermeisterin Doris Birner.

Was war in diesem ersten Jahr wie erwartet, was ganz anders?

Wirklich überrascht hat mich nichts. Das einzige, mit dem ich nicht in der Form gerechnet habe ist, dass in einer Reihe stehen nicht immer geht. Ich bin eine, die gerne Teamwork macht, aber als Bürgermeister bist du Entscheidungsträger. Was ich schwer unterschätzt habe, ist das Zeitmanagement. Und was ich noch mitgenommen habe: am einfachsten ist es Ja zu sagen. Etwas nicht umsetzen oder ermöglichen zu können, ist der schwierigere Weg, aber manchmal notwendig, weil man sich nach Regeln und Möglichkeiten richten muss und es mir auch wichtig ist, alle gleich zu behandeln. Wer hört schon gerne ein Nein? Aber ich argumentiere ein solches immer und bemühe mich auch dann lösungsorientiert zu sein.

Worauf sind Sie stolz, das seit Beginn Ihrer Amtszeit schon erreicht wurde?

„Alle gleich zu behandeln ist mir wichtig“, betont Bürgermeisterin Doris Birner. Foto: Michaela Grabner

Ich bin auf uns alle stolz. Es ist eine Besonderheit an Oberloisdorf, dass immer zusammengehalten wird. Gemeinsam gelingt es uns immer die Vorgaben zu verwirklichen für ein großes Ganzes. Ich bin davon überzeugt, dass der gesamte Gemeinderat in Oberloisdorf die bestehenden Ressourcen, Erfahrungen und Möglichkeiten bündelt, um für unsere Gemeinde verantwortungsbewusst und neutral die richtigen Entscheidungen treffen zu können. Wir arbeiten gemeinsam und auf Augenhöhe.

Welches Feedback haben Sie bislang aus der Bevölkerung erhalten?

Positives und Lob tun der Seele gut und ich habe in vielen zufälligen Begegnungen Situationen erlebt, die für mich ein Motivationsschub waren. Motvierend ist für mich auch die Zusammenarbeit mit allen, die von einer spürbaren Wertschätzung und einem respektvollen Umgang untereinander geprägt ist.

Auf Bezirksebene ist man ja immer wieder mit vielen anderen Bürgermeisterkollegen in Kontakt. Wie fühlt man sich da als einzige Frau im Bezirk?Ich fühle mich äußerst wertgeschätzt und manchmal auch ein bisschen als bunter Vogel. In einem männerdominierten Umfeld zu arbeiten, hat mich aber auch schon während meiner Berufslaufbahn begleitet und zu Hause habe ich als Ehefrau und Mutter auch drei Männer.

Was sind die nächsten Visionen für Oberloisdorf?

Es sind viele Ideen und Visionen da, für die Umsetzung ist die Zeit noch zu jung, haben wir doch auch ein neues Team im Gemeinderat. Viele Sachen sind im Laufen, aber ich bringe diese erst im Gemeinderat vor, wenn ich weiß, wie man diese finanzieren und umsetzen kann. Ein Thema wird die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED sein, ein anderes die Baulandmobilisierung, zu der schon mein Vorgänger die Initiative gesetzt hat. Wir haben auch noch kein örtliches Entwicklungskonzept und wollen daher daran arbeiten, wie wir uns in der Raumplanung die nächsten Jahre in Oberloisdorf vorstellen.

Und dann gibt es da noch ein besonderes Projekt in Planung. Nachdem es in Oberloisdorf keinen Hauptplatz gibt, wollen wir uns um ein Leader-Projekt bemühen, um Fördermittel für die Schaffung einer Begegnungszone beim Dorfgemeinschaftshaus sowie dessen Erweiterung zu finanzieren. Die budgetären Mittel würden dies nicht zulassen. Alle Herzensprojekte sind nur durch solche Förderungen möglich.