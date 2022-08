Modernes Lern- und Bildungszentrum

Wartehäuschen an der B50

An der B50 werden zwei neue Wartehäuschen aus Metall und Glas aufgestellt, eines auf Höhe der Polytechnischen Schule und ein weiteres beim Lidl-Markt.

Urnengräber werden geschaffen

Am Friedhof in Mitterpullendorf sollen auf der Wiese neben der Aufbahrungshalle Urnengräber entstehen. Betreffend der Gestaltung, ob es Urnenerdgräber, Urnenwände oder Urnensteelen werden sollen, befindet man sich gerade in der Ideenfindungsphase. Am Friedhof in Oberpullendorf soll der Urnenhain erweitert werden.

Container für Sportplatz

Am Mitterpullendorfer Sportplatz wurden drei Container – inklusive eines Sanitärcontainers – aufgestellt, die aufgrund des Baufortschritts bei der Sanierung der Mittelschule dort nicht mehr benötigt werden. Sie sollen nun am Sportplatz als Mehrzweckraum und Ersatz für die bisherigen Holzhütten dienen, die in die Jahre gekommen sind und daher von der Stadtgemeinde abgerissen wurden.

Neue Spielgeräte für Spielplatz

Noch im August werden neue Spielgeräte für den Spielplatz neben der Mitterpullendorfer Kirche geliefert und anschließend montiert.

Fernwärme wächst: Bauarbeiten laufen

Die Burgenland Energie erweitert das Fernwärmenetz. Die erste Ausbauphase bis September läuft bereits. Von der bestehenden Leitung in der Höhenstraße, die vom Fernwärmeheizwerk am Gelände des Umweltdiensts Burgenland zum Krankenhaus führt, wird eine neue Leitung via Hotterweg Richtung Mittelschule verlegt, die auch ans Fernwärmenetz angeschlossen werden soll – inklusive Anschlussmöglichkeiten für die Quergassen.