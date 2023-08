ADEG soll noch heuer neu eröffnen

Das Projekt der OSG (Oberwarter Siedlungsgenossenschaft) in der Hauptstraße nimmt sichtlich Form an. Noch heuer wird Silvia Hauser, die schon jetzt einen ADEG in Pilgersdorf betreibt, in die neuen Räumlichkeiten übersiedeln können. Diese werden eine um rund ein Drittel größere Verkaufsfläche bieten, als das bisherige Geschäft. Die Eröffnung soll noch vor Weihnachten erfolgen.

Im Frühjahr soll dann die Übergabe des Cafes und der sechs Wohnungen erfolgen. „Für das Cafe sind wir noch auf der Suche nach einem Pächter oder Käufer“, erklärt Bürgermeister Ewald Bürger. Die Gemeinde wird die Finanzierung der Einrichtung übernehmen, wofür man auch eine Sonderbedarfszuweisung in Aussicht hat. Von den sechs Wohnungen ist eine barrierefrei, fünf befinden sich im Obergeschoß, darunter eine größere. Schon jetzt gibt es in Pilgersdorf laut OSG-Vorstand Alfred Kollar 20 OSG-Wohnungen, die allesamt belegt sind.

