Mehr Platz zum Wohlfühlen

Im Rahmen des 50 Jahr-Jubiläums des USC Pilgersdorf – die BVZ berichtete – wurde eine Reihe von Ehrenzeichen vergeben.

Ehrenzeichen der Sportunion. Franziska Renner, Hildegard Thurner, Barbara Frühstück, Manfred Schwarz, Gabriele Flamm und Gertrude Renner mit Obmann Markus Artner, Präsident Johann Schwarz, Roland Kainz sowie Sportunionspräsidentin Karin Ofner. Foto: Grabner

Seitens der Sportunion wurden Franziska Renner, Hildegard Thurner, Andreas Bürger, Christoph Koller, Erwin Zigling, Franz Kostal, Phillip Schlögl, Josef Schwarz, Thomas Schlögl und Johann Schwarz mit dem Ehrenzeichen in Bronze, Barbara Frühstück, Manfred Schwarz, Gabriele Flamm, Christoph Flamm, Friedrich Reidinger und Christoph Gugola mit dem Ehrenzeichen in Silber sowie Gertrude Renner, Herbert Flamm, Alfred Hammer, Josef Schlögl, Franz Hammer und Ewald Bürger mit dem Ehrenzeichen in Gold ausgezeichnet.

Ehrenzeichen in Silber vom BFV. Christoph Flamm, Thomas Schlögl, Christoph Gugola, Johann Schwarz, Christoph Koller, Phillip Schlögl und Jochen Hammer mit Markus Artner, Roland Kainz sowie Ernst Wild und Gerhard Kornfeind. Foto: Grabner

Vom BFV wurden Christoph Flamm, Thomas Schlögl, Christoph Gugola, Johann Schwarz, Christoph Koller, Phillip Schlögl und Jochen Hammer (alle Silber), Herbert Flamm, Christian Zettl, Elfriede Kappel (Silber/Gold) sowie Rudolf Bürger, Karl Schlögl und Josef Renner (Gold) geehrt.