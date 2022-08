Neues Zentrum mitten im Ort

In der Traditionsbäckerei Hauser arbeiten fleißige und treue Mitarbeiter. Alles, was in der Backstube in Piringsdorf gemacht wird, wird mit Liebe zubereitet. „Wir lieben das Bäckerhandwerk und bei uns gilt: Mit Butter und Dotter wird gebacken, nicht mit chemischen Zusätzen. Wir haben täglich ab 4 Uhr 30 für Sie geöffnet, zudem erhalten Sie jeden Mittwoch ab 7 Uhr frische Gugelhupfe. Diese Gewohnheit behalten wir für Sie bei, denn Tradition gehört zu unseren Leitfäden“, so Jürgen Hauser.

Foto: zVg

Seit rund 70 Jahren leben wir für das Bäckerhandwerk

Diese Erfahrung sowie die Begeisterung für einzigartige Backwaren zeichnet die Traditionsbäckerei Hauser aus.

Die Backwaren entstehen in echter Handarbeit, sowie ohne Weichmacher und ausschließlich mit besten Zutaten aus der Region. Begeisterung und Leidenschaft für das Bäckerhandwerk treibt den Betrieb an. „Wir backen in unserer Backstube bereits seit fast 70 Jahren nach altbewährten Rezepten, daher wird unser Brotrezept seit 1950 nicht nur gepflegt, sondern auch täglich genutzt. Daran möchten wir auch in Zukunft nichts ändern, denn die traditionellen Rezepturen und handwerklichen Verfahren machen die Traditionsbäckerei Hauser so besonders. Das wissen unsere Kunden zu schätzen – und darauf sind wir stolz“, so Jürgen Hauser.

Die Produkte sind ohne Konservierungsstoffe und das regional bekannte Brot wird mit Sauerteig gebacken.

Güte und Qualität des Angebots stehen im Vordergrund

Unsere Backwaren haben einen tollen Geschmack, was uns als traditioneller Bäcker besonders wichtig ist. Unsere Traditionsbäckerei ist in der ganzen Region für die köstlichen Backwaren, die nach alten Rezepten und mit naturbelassenen Rohstoffen gebacken werden, bekannt. Wir freuen uns, wenn wir Sie ebenfallsdavon überzeugen dürfen.

Traditionsbäckerei Hauser:

Bundesstraße 45

7373 Piringsdorf

+43 26168740

hauserjuergen@aon.at

www.traditionsbaeckerei-hauser.at

Öffnungszeiten:

Mo, Di, Mi, Fr:

4:30 - 12:00

15:00 - 18:00

Donnerstag: 4:30 - 12:00

Samstag: 5:30 - 12:00

Sonntag: Geschlossen