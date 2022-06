Meistertitel erhalten

Lied und Operette im Lisztzentrum

Am Samstag, dem 9. Juli, lädt der Lionsclub Mittelburgenland zu einem klassischen Konzert ins Lisztzentrum Raiding ein: Damit in der Burgenländischen Kulturlandschaft auch die Operette ihren Platz hat, organisiert der Lionsclub einen Abend mit dem Titel „Lied & Operette“. Bei diesem Liederabend werden die burgenländischen Künstlerinnen Elisabeth Pratscher, Elisabeth Farkas-Fruhmann sowie Kammersänger Franz Supper musikalische Schmankerl aus der Welt der Operette zum Besten geben.

Am Klavier werden sie von Professor Manfred Schiebel begleitet. Aus den Genres Operette, Oper und Kunstliedern von Emmerich Kálmán, Franz Lehár, Franz Liszt, Oscar Straus, Johann Strauss dargeboten. In der Pause werden Weine und Imbisse aus der Region geboten. Der Reinerlös des Konzertes kommt Sozialprojekten im Bezirk Oberpullendorf zugute. Beginn ist um 19.30 Uhr. Kartenvorbestellungen sind per Email unter mittelburgenland.lions@gmx.at oder telefonisch unter 0676/6338400 möglich. Der Eintritt kostet 20 Euro.

Live-Musik im Liszt am Bach

Am Samstag, dem 2. Juli, wird es Live-Musik im Lokal Liszt am Bach geben: Willi Frühwirth und seine Band Jazzthat unterhalten im Freien mit gemütlicher Abendmusik. Beginn ist um 18.30 Uhr. Dazu serviert das Team von Liszt am Bach hausgemachte Schmankerl. Tischreservierungen werden erbeten unter 02619/20577, unter 0699/12345743 oder auch im Lokal selbst.