Straße auf Kirchberg wird wie neu

Mein Name ist Sibylle Pinter. Ich bin Physiotherapeutin, Stress-Mentorin und Alphalauf-Coach. Mein Weg hat mich in den letzten Jahren von der Physiotherapie zur Gesundheitsförderung und zur gesunde Stressbewältigung geführt.

Meine Vision ist es, möglichst vielen Menschen mit meinen Bewegungsimpulsen dabei zu helfen, Freude und Spaß an regelmäßiger Bewegung zu finden und so mit Leichtigkeit ein gesundes und ausgeglichenes Leben zu führen.

Ganz wichtig dabei ist, dass jeder Einzelne SEINEN eigenen Sport/seine Bewegungsform findet.

Mein Sport ist Laufen

Ich laufe immer schon gerne und seit drei Jahren bin ich meist „alphalaufend“ unterwegs. Ich habe Alphalaufen als für mich perfekte Möglichkeit kennengelernt, meinen Stress und die Belastungen des Alltags hinter mir zu lassen. Seit 2020 biete ich als Alphalauf Coach regelmäßige eigene Seminare an. Alphalaufen ist meditatives Laufen, Entspannung in Bewegung. Diese spezielle Lauftechnik verbindet Grundlagenausdauertraining mit mentalen Techniken.

Foto: zVg

Der Mithilfe dieser Techniken erreichte Alphazustand ist ideal dafür, Stress-Symptome abzubauen und anhaltende Vitalität zu erreichen. Das langsame Laufen ist sowohl für Laufanfänger zum Laufstart wie auch für ambitionierte Läufer als Regenerationsmethode geeignet. Wenn Laufen für jemanden nichts ist, gibt es auch das meditative Alphawalking. Ich bin überzeugt davon, dass Bewegung einen großen Stellenwert auf dem Weg zu einer gesunden Stressbewältigung und somit auch zu einem aktiven und freudvollen Arbeits- und Privatleben hat.

Gesunde Stressbewältigung

Neben meinen Alphalauf Seminaren biete ich Workshops und Seminare zum Thema „Gesunde Stressbewältigung mit Bewegung“ an. Diese mache ich in meinem Seminarraum in Steinberg-Dörfl oder in der Betrieblichen Gesundheitsförderung für und in Firmen. Online biete ich auch Bewegungsstart-Coachings und Coachings zur gesunden Stressbewältigung mit Bewegung an. In meinen Seminaren ist es für mich sehr wichtig, dass jeder Einzelne seinen individuellen Zugang zu Bewegung findet, um so mit Freude dauerhaft an der Bewegung oder am Sport dranzubleiben.

Mehr zu mir und zu meinen Seminaren gibt’s auf meiner Website: www.sibyllepinter.at

Meine nächsten Alphalauf/Alphawalking Seminare:

Alphalauf 10. Juni, 16 bis 19 Uhr

Alphawalking 11. Juni, 9 bis 12 Uhr ( Anmeldungen unter 0664 / 5927193 möglich)