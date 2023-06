Gästehaus bald fertig

Kindergartenleiterin Erika Wohlmuth feiert ihr 40-jähriges Dienstjubiläum.

1983 hat Erika Wohlmuth ihre Tätigkeit im Kindergarten Stoob begonnen. Ab 1.1. 2024 wird sie in Pension gehen und rückblickend auf ihre Zeit im Kindergarten erzählt sie: „Das Schönste an meiner Arbeit war, Kinder begleiten zu dürfen und sie dort abzuholen, wo sie gerade stehen.“ Wohlmuth hat bereits in ihren 40 Dienstjahren über 500 Kinder begleitet.

Der neue Kindergarten am neuen Standort in der Schulgasse am Bildungscampus eröffnete 1994. Der frühere Standort befand sich in der Kirchengasse. Der Kindergarten Stoob stellt den Kindern ein Mittagessen und eine Jause zur Verfügung, es gibt eine eigene Küche mit Köchin und die Bio-Zertifizierung beträgt 80 Prozent. Derzeit gibt es zwei Gruppen mit 37 Kindern. „Seitens der Gemeinde gibt es eine große finanzielle Unterstützung für den Kindergarten und die Eltern“, so Erika Wohlmuth.