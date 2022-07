Zubau im Töpfermuseum

1.360 Bürgerinnen und Bürger leben in Stoob und genauso viele Bäumchen sollen in den kommenden Monaten gepflanzt werden. „Die Gemeinde Stoob möchte mit dieser Aktion einen Beitrag leisten, um dem Klimawandel entgegenzuwirken. Bei Interesse sind alle Bürgerinnen und Bürger mit Hauptwohnsitz in Stoob eingeladen, einen Apfel- oder Zwetschkenbaum für sich am Gemeindeamt zu bestellen“, so Bürgermeister Stutzenstein.

Geplant ist, dass die Bäumchen Ende Oktober ausgegeben werden oder bei großer Nachfrage spätestens im Frühjahr 2023. „Für all jene Personen, die sich keinen Obstbaum reservieren lassen, wird in Zusammenarbeit mit der Urbarial Stoob ein Laubbaum gepflanzt“, so Bürgermeister Stutzenstein.