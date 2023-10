Gesundheit im Blickpunkt

Die Eröffnung des Familien-Gasthauses Fuchs fand im Jahr 1963 statt.

Gratulation. Bürgermeister Manfred Degendorfer, Thomas und Astrid Fuchs und Gemeindevorstand Markus Raab. Foto: Gemeinde

Errichtet durch Ella und Georg Fuchs, begann Sohn Rudolf bereits von Beginn an, im elterlichen Betrieb zu arbeiten. Achtzehn Jahre später übernahm er das Zepter und im Laufe der Zeit wurde das Gasthaus um zwei Säle erweitert.

„Damit war endlich Platz für genussvolle Feierlichkeiten“, so Rudolf Fuchs. 2008 wurde das Gasthaus in die Hände von Astrid und Thomas Fuchs, der dritten Generation, gelegt. Kennen- und lieben gelernt haben sich die beiden auf Saison im Seewinkel: „Es war eine anstrengende aber zugleich eine schöne Zeit, die wir nicht missen möchten“, so das Gastronomen-Ehepaar.

Thomas Fuchs lernte im Seerestaurant in Neufeld am See und war 20 Jahre in Salzburg, Vorarlberg und Oberlech auf Saison. Bevor der Haubenkoch in seine Heimat zurückkehrte, war er im Vila Vita in Pamhagen als Küchenchef engagiert.

Einziges Haubenlokal im Bezirk

Stolz zeigt sich Familie Fuchs über die dritte Haube in Folge im „Gault & Millau“: „Seit 60 Jahren leben wir kulinarische Tradition, verfeinert durch unsere Handschrift.“ Zum Jubiläum verrieten die Gäste ihre Lieblingsspeise und mit ein wenig Glück landete diese auf der Wochenmenü-Karte.