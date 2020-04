Die Sonnentherme möchte Danke an all jene „Helden des Alltags“ sagen, die in diesen sehr schwierigen Zeiten seit Beginn der Coronavirus-Krise, mit ihrem unermüdlichen Einsatz die Aufrechterhaltung der Grundversorgung mit Lebensmitteln und Hygieneartikeln sowie der medizinischen Betreuung, Versorgung und Pflege gesichert haben – und das meist unter sehr schwierigen Arbeitsbedingungen, wie Stress, psychischen Belastungen und der ständigen Gefahr einer möglichen Infektion.

Daher lädt die Sonnentherme alle „Helden des Alltags“ zu einem erholsamen und entspannenden Tag nach Lutzmannsburg ein und bedankt sich bei ihnen mit einem Gratis-Tageseintritt inklusive Saunawelt.

Alle Details & Anmeldung: https://www.sonnentherme.at/helden.