Lebenstraum ging in Weppersdorf in Erfüllung

Nach den Kurzgeschichtenbüchern ist „Like a Lion in the Storm“ das bereits sechste Buch von Autorin Jennifer Böhm. „Schicksalsschläge, Freundschaft und vor allem eine ganz besondere Liebesgeschichte zwischen zwei Menschen aus verschiedenen Ländern und Schichten der Gesellschaft, die sich trotz all der Steine, die ihnen das Leben in den Weg legt, nicht unterkriegen lassen, prägen mein Buch. Und eine wesentliche Rolle spielt auch die Musik“, so Jennifer Böhm über ihren Debütroman. Jennifer Böhm ist auf die Grundidee des Buches durch einen Traum gekommen. „Die Szene zu Beginn des Romans, wo die Protagonistin Leona einen Verirrten mit Gitarrenkoffer durch den Schneesturm in Deutschkreutz stapfen sieht, habe ich fast 1:1 so geträumt. Nach meinem Traum hat mich diese Schreibidee einfach nicht mehr losgelassen und schon nach einigen Tagen voller Grübeleien und ruhiger Spaziergänge mit meiner Hündin Cindy stand die gesamte Handlung fest. Wenn ich mich recht erinnere, lagen zwischen dem Traum und der Fertigstellung der stichwortartigen Kapitelplanung nur knapp anderthalb Wochen“, erzählt Jennifer Böhm, welche die Rohfassung von „Like a Lion in the Storm“ bereits Anfang 2021 geschrieben hat.

Hoffnung als wichtiger Begleiter

Sie betont, dass sie mit diesem Roman einen Ausweg aus dem Stress und den Sorgen des alltäglichen Lebens bieten möchte und zeigen, dass selbst die schlimmsten Tiefpunkte am Lebensweg wieder Hoffnung mit sich bringen. „Die Geschichte von Leona und Nick soll zeigen, dass selbst die schwierigsten Zeiten und größten Hindernisse im Leben überwindbar sind, wenn es etwas gibt, für das es sich zu kämpfen lohnt. Kein Sturm kann so stark sein, um ihn nicht zu überstehen“, so Böhm.

Für sie war während des Schreibens das Schönste, den Protagonisten Leben einzuhauchen und zu sehen, wie sie sich im Laufe der Geschichte entwickeln. „Nick und Leona haben einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen“, schwärmt sie. Ihr Roman kann direkt über den Onlineshop des Brinkley Verlages gekauft werden als Paperback und bald auch über Amazon. Das E-Book ist ebenfalls auf Amazon, Thalia und in weiteren Onlineshops erhältlich. Außerdem kann das Buch auch signiert und mit persönlicher Widmung bei ihr selbst gekauft werden.

Buchpräsentation im November

Am 18. November um 19 Uhr findet in der Vinatrium Gebietsvinothek in Deutschkreutz die Buchpräsentation und Lesung von „Like a Lion in the Storm“ statt, die gemeinsam mit der Bücherei und dem Tourismusverein Deutschkreutz veranstaltet wird. Danach gibt es die Möglichkeit, ein signiertes Exemplar zu erwerben. Zudem wird es Getränke, Snacks und eine Tombola geben.