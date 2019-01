62-Jähriger bei Forstarbeit von Baum getroffen .

Bei Baumschlägerungsarbeiten ist es am Donnerstag in Deutschkreutz (Bezirk Oberpullendorf) zu einem Zwischenfall gekommen: Als zwei Männer eine 30 Meter hohe Esche fällten, fiel diese gegen eine morsche Eiche, die ebenfalls umstürzte, berichtete die Polizei am Freitag.