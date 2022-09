Alexander Artner: Unter Österreichs besten Jungwinzern

Werbung

Nach über 20 Jahren „Falke“ schlägt das Weingut einen neuen Weg ein. Jungwinzer Alexander freut sich enorm, dass ihm seine Eltern Bernhard und Heidi Vertrauen schenken, Verantwortung übergeben und ihm diesen Schritt ermöglichen.

Modern, jung und zeitlos

Alexander Artner absolvierte nach der HBLA Klosterneuburg Praktika bei den Weingütern Schäfer-Fröhlich und Gesellmann. „Geradlinige, unverfälschte Weine, in denen die Böden des Mittelburgenlands zum Ausdruck kommen“, lautet seine Philosophie. Unter dem Motto „Guter Wein braucht ein gutes Etikett“ investierte er in eine neue Marke. „Modern, jung und zeitlos, so soll sich die Marke weiterentwickeln.“. Das Weingut ist „Nachhaltig Austria“ zertifiziert und befindet sich in der Umstellung auf „Biologische Wirtschaftsweise“. Zudem wurde der Blaufränkischreserve zum zweiten Mal in Folge beim härtesten Weinbewerb des Landes, dem „Salon“, aufgenommen.

Einzug ins Finale der Schlossquadrat-Trophy

Bei der bekanntesten und renommiertesten Jungwinzer-Trophy Österreichs, dem „Schlossquadrat“ schaffte Alexander, mit 21 Jahren der jüngste unter den sechs Finalisten, den Finaleinzug. „Ich bin überrascht, aber stolz. Man sieht, der eingeschlagene Weg ist der Richtige“. Das Finale findet am 16. Mai statt 2023 statt.

