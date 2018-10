Am Freitag ging die konstituierende Gemeinderatssitzung über die Bühne. Nach der Angelobung der Gemeinderäte wurde der Vizebürgermeister gewählt. Da der Vizebürgermeister der ÖVP zusteht, wurde Andreas Kacsits einstimmig von seiner Fraktion zum Vize bestimmt.

Kölly: "Freue mich auf gute Zusammenarbeit"

Wurden verabschiedet. Bürgermeister Manfred Kölly (r.) bedankte sich bei den anwesenden scheidenden Gemeinderäten Michael Moritz (LBL), Wolfgang Reumann (LBL) und Angela Dummer (LBL) für ihre Mitarbeit in den vergangenen Jahren. | BVZ

Ein weiterer Punkt auf der Tagesordnung war die Wahl der Vorstandsmitglieder. Neben Bürgermeister Manfred Kölly wurden von der Liste Burgenland (LBL) Daniela Steiner und Petra Aminger gewählt. Für die ÖVP ist neben Vizebürgermeister Andreas Kacsits Andreas Pfeller im Gemeindevorstand. Für die SPÖ sind Johann Steinhofer und Cornelia Calabrese-Illy im Gemeindevorstand vertreten.

„Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit, weil es für die Gemeinde wichtig ist“, so Kölly. Weiters wurden die anwesenden scheidenden Gemeinderäte verabschiedet. „Ein herzliches Dankeschön an die scheidenden Gemeinderäten, die vieles beigetragen haben, dass die Gemeinde dort steht, wo sie jetzt steht. Sie haben gute Arbeit geleistet“, so Kölly abschließend.